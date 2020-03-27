По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме. Еще три положительных диагноза ожидали подтверждения новосибирского центра "Вектор".

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

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