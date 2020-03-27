Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме. Еще три положительных диагноза ожидали подтверждения новосибирского центра "Вектор".
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

В Челябинской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

74.ru01:42

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

РИА Новости01:57

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Челябинск Сегодня01:18

Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

Доступ101:18

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: девять новых случаев заражения

КП - Челябинск01:50

В Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавируса

Polit74.ru01:39

Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

АиФ Челябинск01:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Российская газета вчера в 23:52
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

Российская газета 02:57
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

NewInform 03:36
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Политика

В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Здоровье

Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру

Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
MedikForum.ru вчера в 11:55
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями

Владимир Путин встречается с предпринимателями.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 06:32
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России на уровне "BBB-"

Долгосрочный рейтинг Российской Федерации был подтвержден международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings на инвестиционном уровне "BBB-".
Газета.Ru 01:46
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Тенденция на расширение работы вне офиса, которая обсуждалась все последние годы, в один момент стала реальностью для миллионов работников по всему миру.
РБК 03:39
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 25 марта в 09:31
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Двух пациентов выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Театры

Александр Домогаров ушел из МХАТ со скандалом

RuNews24.ru 25 марта в 02:20
Общество

Прибывших из Таиланда сахалинцев изолируют из-за сомнительных анализов

Сомнительные результаты анализов на коронавирус получены у 29 человек, прибывших на Сахалин из Таиланда, их изолируют, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
РИА Новости 01:20
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Крыму выявили еще 7 зараженных коронавирусом людей

За последние сутки на территории полуострова было обнаружено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Facebook.
Примечания 03:36
Общество

Президент Путин объявил следующую неделю нерабочей

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к росиянам, связанным с ситуацией с коронавирусом.
NewsMiass.ru 25 марта в 09:54
Здоровье

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на покупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой аппарат полпреда в ДФО.Средства будут выделены из внебюджетных источников.
Владивосток-Новости вчера в 10:22
Общество

В России запретили прием и размещение в домах отдыха

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаториях, домах отдыха до 1 июня 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:59
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное