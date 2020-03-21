Коронавирус

РБКРБКВ Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
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Алексей Текслер
Мы были к этому готовы. Соблюдайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин.
— Алексей ТекслерФедералПресс 07:45

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