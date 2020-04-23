с чего всё началось

За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

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