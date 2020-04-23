Коронавирус
КоммерсантъВ Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.
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Корпус городской больницы №1 в городе Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, написал в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Медиазона04:39
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В златоустовский очаг заболевших коронавирусом начинают съезжаться областные врачи
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Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
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RT на русском 07:16
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Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
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Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
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Здоровье
В больнице в Златоусте изолировали 44 медика и пациента с COVID-19
Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Златоуст Челябинской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, изолированы в одном корпусе, сообщил в четверг глава города Максим Пекарский.
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Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
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Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
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