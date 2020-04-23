Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.
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Корпус городской больницы №1 в городе Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, написал
 в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Медиазона04:39

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В златоустовский очаг заболевших коронавирусом начинают съезжаться областные врачи

Первый областной07:04

Последние данные о вспышке COVID-19 в Златоусте: десятки зараженных, пропускной режим, ошибки врачей

URA.Ru04:54

В больнице на Южном Урале вспышка коронавируса: заболели 44 человека, корпус закрыли на карантин

74.ru02:06

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости02:49

В больнице Златоуста выявили 44 случая заражения коронавирусом

ТАСС02:37

Сразу 57 южноуральцев за сутки заразились коронавирусом

Челябинск Сегодня02:04

За сутки в Челябинской области подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом. Очаг — больница в Златоусте

31 канал Челябинска02:52
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Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Lenta.ru 05:53
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Экономика

«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
2
Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
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Кино

Звезда Marvel признался, что он гей

РЕН ТВ 06:58
Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
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Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
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Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Политика

Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом

Руководитель татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:43
8
Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
363
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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Здоровье

В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
Телеканал UTV 07:15
6
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
502
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
72
Общество

Россиян могут обязать представляться полиции

В закон «О полиции» могут внести правки, в соответствии с которыми россиян обяжут представляться во время общения с сотрудником полиции.
Наша версия 04:58
102
Здоровье

Вторая волна: в США опасаются новой атаки коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал The Washington Post, что власти страны опасаются второй волны COVID-19, которая может совпасть по времени с сезонным гриппом.
РЕН ТВ 21 апреля в 23:23
259
Общество

У мусульман начался священный месяц Рамадан

Все верующие встречают священный месяц Рамадан, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 18:48
3
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
5
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
257
Технологии

Минкомсвязи разработало законопроект о покупке SIM-карт через Интернет

В Минкомсвязи появился документ, в котором предлагают проводить продажу SIM-карт удаленно с использованием идентификации портала «Госуслуги» и данных из Единой биометрической системы.
Astera 06:08
1
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
236
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо от нескольких бывших узников концлагерей в Петрозаводске с просьбой расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, пишет РИА Новости.
Инфорос 06:32
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Здоровье

В больнице в Златоусте изолировали 44 медика и пациента с COVID-19

Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Златоуст Челябинской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, изолированы в одном корпусе, сообщил в четверг глава города Максим Пекарский.
РИА Новости 06:42
1
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru вчера в 11:19
137
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,8K
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
60
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
57
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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