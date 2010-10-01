Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 17:37 — REGNUM В Челябинской области подтверждён первый на территории региона случай заражения коронавирусом.

В Челябинской области выявлен первый заболевший коронавирусом

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