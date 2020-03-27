Коронавирус
Челябинск СегодняВ Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса
Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса. Глава региона сообщил свежие данные о новой инфекции в регионе.
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Армия и оружие
NI восхитился российским истребителем МиГ-35
Политика
Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей
Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Футбол
«Урал» предложил завершить сезон РПЛ без определения победителя
Президент екатеринбургского «Урала» Григория Иванова призвал досрочно завершить розыгрыш чемпионата России по футболу без определения победителя.
Политика
В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе
Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Армия и оружие
В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо
25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Общество
Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
Шоу-бизнес
Участница шоу «Голос» Габриэла оправдалась за флирт с Джиганом
Певица Габриэла, которая стала известной благодаря шоу «Голос», оправдалась за флирт с популярным рэпером Джиганом.
Общество
На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах
В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Наука
Российские ученые научились по-новому искать спирт
Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Общество
Врач объяснил, как коронавирус так быстро распространился в Италии
Общество
Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде
Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
Общество
Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
Более 3-х миллионов американцев обратились за пособием по безработице
В феврале официальный уровень безработицы в Америке был 3,5%. Финансовые аналитики прогнозируют его рост к лету от 10% до 40%.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тысячам человек.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Политика
Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19
В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.