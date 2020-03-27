Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса. Глава региона сообщил свежие данные о новой инфекции в регионе.

Политика Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Армия и оружие В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо 25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Наука Российские ученые научились по-новому искать спирт Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.

Общество Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тысячам человек.

Политика В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.