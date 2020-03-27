Коронавирус

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняВ Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Сегодня, 27 марта, состоялся брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера на тему коронавируса. Глава региона сообщил свежие данные о новой инфекции в регионе.
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Коронавирус в Челябинске. Власти закрыли рестораны, парки и фитнес-центры

АиФ Челябинск04:48

В Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавируса

Polit74.ru01:39

«Ветеранские часы» в магазинах и аптеках: в Челябинской области вводится жесткий карантин из-за угрозы коронавирусной инфекции

КП - Челябинск03:47

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

РИА Новости01:57

В Челябинской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

74.ru01:42

Минздрав сообщает о 8 случаях заражения COVID-19 в Челябинской области

Доступ104:07

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Челябинск Сегодня01:18
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Армия и оружие

NI восхитился российским истребителем МиГ-35

РИА Новости 04:01
Политика

Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей

Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:29
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 23:57
Футбол

«Урал» предложил завершить сезон РПЛ без определения победителя

Президент екатеринбургского «Урала» Григория Иванова призвал досрочно завершить розыгрыш чемпионата России по футболу без определения победителя.
РБК 05:17
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:32
Общество

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе

Минтруд опубликовал рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
РБК вчера в 16:05
Армия и оружие

В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо

25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
МонаВиста 25 марта в 10:07
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Шоу-бизнес

Участница шоу «Голос» Габриэла оправдалась за флирт с Джиганом

Певица Габриэла, которая стала известной благодаря шоу «Голос», оправдалась за флирт с популярным рэпером Джиганом.
Актуальные Новости 06:09
Общество

На Кубани закроют ТРЦ, рестораны и ограничат бронирование в гостиницах

В Краснодарском крае с 28 марта по пятое апреля закроются рестораны, ТРЦ, а также приостановят все новые бронирования и заселения в гостиницы.
АиФ Краснодар 00:45
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Наука

Российские ученые научились по-новому искать спирт

Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц.
Lenta.ru 06:20
Общество

Врач объяснил, как коронавирус так быстро распространился в Италии

РИА Новости вчера в 13:58
Общество

Военные возведут инфекционный центр в Нижнем Новгороде

Министерство обороны РФ намерено построить 16 военных инфекционных центров в городах России, включая Нижней Новгород.
Newsroom24 03:10
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ 05:42
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Общество

Более 3-х миллионов американцев обратились за пособием по безработице

В феврале официальный уровень безработицы в Америке был 3,5%. Финансовые аналитики прогнозируют его рост к лету от 10% до 40%.
Эхо Москвы вчера в 11:31
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости вчера в 10:44
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 марта, число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 414 тысячам человек.
TV BRICS 05:20
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Политика

Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
РИА Новости 06:38
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Известия вчера в 23:11
Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, рассказал журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
РИА Новости 04:21
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