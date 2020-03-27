В Челябинской области выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Три положительных результата были получены 26 марта в течение дня, шесть – с утра, 27 марта.

Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

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