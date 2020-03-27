Коронавирус
Доступ1Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области
В Челябинской области выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Три положительных результата были получены 26 марта в течение дня, шесть – с утра, 27 марта.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
За последние сутки в России подтвердили ещё 196 случаев коронавируса в 16 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
Общество
Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю
Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Происшествия
«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом
Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Общество
Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора
Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .
Происшествия
У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён
«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
Происшествия
Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки
Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Экономика
России предрекли новый экономический кризис
Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе
Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Гаджеты
27 марта стартует акция на беспроводной пылесос Dreame XR — скидка до 37 %
Бренд Dreame запускает акцию на свой новейший продукт 2020 года — беспроводной пылесос Dreame XR для профессиональной уборки дома.
Политика
Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус
Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Общество
В Ростове военные строят медицинский инфекционный центр
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Министр спорта Италии: серия А вряд ли возобновится в начале мая
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат Италии по футболу, скорее всего, не возобновится в начале мая.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
Продовольственные рынки в Саратовской области продолжат работу
В редакцию поступают звонки читателей с просьбой разъяснить, будут ли работать крытые продовольственные рынки в период действия запретительных мер – до 5 апреля.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.