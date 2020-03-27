Коронавирус

Доступ1Доступ1Девять новых случаев коронавируса выявлено в Челябинской области

В Челябинской области выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Три положительных результата были получены 26 марта в течение дня, шесть – с утра, 27 марта.
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Коронавирус в Челябинске. Власти закрыли рестораны, парки и фитнес-центры

АиФ Челябинск04:48

Минздрав сообщает о 8 случаях заражения COVID-19 в Челябинской области

Доступ104:07

В Челябинской области выявлено 9 новых случаев коронавируса

Челябинск Сегодня01:18

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: девять новых случаев заражения

КП - Челябинск01:50

В Челябинской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

74.ru01:42

В Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавируса

Polit74.ru01:39

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

РИА Новости01:57
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За последние сутки в России подтвердили ещё 196 случаев коронавируса в 16 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.
Life.ru 04:16
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
News.ru 03:52
Общество

Минтруд: работодатели обязаны сохранить зарплату в нерабочую неделю

Отмечается, что работодатели не должны выплачивать повышенную зарплату, так как нерабочая неделя не относится к праздничным дням или выходным.
REGNUM 01:11
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 25 марта в 12:29
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
Политика

Памфилова рассказала, когда определят дату голосования по Конституции

Новая дата общероссийского голосования по поправкам в конституцию будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:07
Происшествия

«Северсталь» зафиксировала первый случай заражения коронавирусом

Компания «Северсталь» сообщила о первом случае заболевания коронавируса среди персонала.
Компания 04:02
Общество

Twitter удалил фейк о комендантском часе по требованию Роскомнадзора

Накануне Роскомнадзор направил требование руководству соцсети об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации «О введении в городе Москве комендантского часа», после того, как в этот же день аналогичное требование служба получила от Генпрокуратуры .
Известия 04:41
Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Происшествия

Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:53
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Общество

Мишустин призвал ввести по всей России ограничения на нерабочей неделе

Ограничительные меры, которые уже введены в Москве с 30 марта по 5 апреля из-за коронавируса, нужно распространить на всю Россию, передает «Интерфакс» слова премьера Михаила Мишустина.
Ведомости 05:09
Происшествия

Суд смягчил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве Беглецу

Интерфакс 05:05
Гаджеты

27 марта стартует акция на беспроводной пылесос Dreame XR — скидка до 37 %

Бренд Dreame запускает акцию на свой новейший продукт 2020 года — беспроводной пылесос Dreame XR для профессиональной уборки дома.
3DNews 03:00
Политика

Депутаты Госдумы сдадут тест на коронавирус

Депутатов Госдумы 30 марта проверят на коронавирус.
РИА Новости 04:42
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 вчера в 09:51
Общество

В Ростове военные строят медицинский инфекционный центр

Городской репортер вчера в 08:47
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

США вышли на первое место в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Forbes 02:49
Футбол

Министр спорта Италии: серия А вряд ли возобновится в начале мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат Италии по футболу, скорее всего, не возобновится в начале мая.
РИА Новости 02:42
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Продовольственные рынки в Саратовской области продолжат работу

В редакцию поступают звонки читателей с просьбой разъяснить, будут ли работать крытые продовольственные рынки в период действия запретительных мер – до 5 апреля.
Взгляд-инфо 03:18
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
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