Коронавирус
Коммерсантъ ЧелябинскВ Челябинской области за сутки умерло пять пациентов с коронавирусом
В Челябинской области за прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Инфекция стала причиной смерти 86-летней женщины и двух мужчин – 67 и 84 лет.
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Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Политика
Путин прокомментировал протесты в США
Российский президент Владимир Путин высказался о том, что происходит в США – сейчас в десятках американских городов идут протесты из-за убийства полицейским афроамериканца.
Профиль 05:03
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова
Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Баскетбол
Несколько игроков «Лейкерс» собираются пропустить рестарт сезона НБА
Чемпионат вчера в 14:38
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости вчера в 08:20
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Общество
Число зараженных коронавирусом в Саратовской области выросло на 116
В Саратовской области за сутки лабораторно подтверждены 116 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 4 362.
СаратовБизнесКонсалтинг 12 июня в 02:10
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Политика
Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
РИА Новости 05:34
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Политика
В Армении сторонники Царукяна потребовали отставки Пашиняна
Сторонники главы оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна, в доме которого в воскресенье был проведен обыск, скандируют у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:43
Общество
Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru 05:59
Общество
Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом
В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
Общество
В Татарстане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 – 45 контактных и один завозной.
Татар-информ 04:03
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Армия и оружие
Турция намерена открыть две военные базы в Ливии
Газета.Ru 04:10