Коронавирус
Коммерсантъ ЧелябинскВ Челябинской области за сутки умерло пять пациентов с коронавирусом
В Челябинской области за прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Инфекция стала причиной смерти 86-летней женщины и двух мужчин – 67 и 84 лет.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
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Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
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Слово и Дело 05:12
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Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июня выросли на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 11 июня в 12:05
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В Челябинске 24 июня отменили парад Победы
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Челябинске 24 июня отменили торжественное построение войск и техники, передает корресподент Агентства новостей «Доступ».
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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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MOS.news 00:25
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Как сообщает издание "АиФ", на территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
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Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
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В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
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