Коронавирус

Коммерсантъ ЧелябинскКоммерсантъ ЧелябинскВ Челябинской области за сутки умерло пять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Инфекция стала причиной смерти 86-летней женщины и двух мужчин – 67 и 84 лет.
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В Челябинской области от умерли еще пять человек с коронавирусом

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Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

РИА Новости 11:13
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

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Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июня выросли на 6 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,92 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Общество

В Челябинске 24 июня отменили парад Победы

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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
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