В Челябинской области за прошедшие сутки умерли пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Инфекция стала причиной смерти 86-летней женщины и двух мужчин – 67 и 84 лет.

В Челябинской области за сутки умерло пять пациентов с коронавирусом

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