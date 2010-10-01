Коронавирус

U74.RuU74.RuВ Челябинской области зафиксировано 55 случаев коронавируса

Сегодня, 15 апреля, в рамках ежедневного брифинга, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о пяти новых случаях коронавируса у южноуральцев.
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Тесты южноуральцев на COVID-19 начали подтверждать в Челябинске без участия федеральной лаборатории

74.ru02:28

Анализы на COVID-19 из Челябинска больше не будут отправлять в новосибирский «Вектор»

Первый областной02:06

Подтверждением анализов на коронавирус займётся челябинская лаборатория

АиФ Челябинск02:23

На Южном Урале уже 55 больных коронавирусом

Polit74.ru02:08

В группу риска попали продавцы. В регионе у представителей «опасных» профессий возьмут анализы на коронавирус

Верстов.Инфо02:25

В Челябинской области выздоровели 22 пациента с коронавирусом

Губерния (г. Челябинск)01:56

Тесты южноуральцев на COVID-19 больше не отправляют в «Вектор»

Челябинск Сегодня01:49
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
532
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
1
Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Газета.Ru 00:56
1,2K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
3K
Шоу-бизнес

«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности

Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
Киноафиша России 05:08
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
400
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
196
Здоровье

На Урале нашли коронавирус у жителя Серова

Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.
REGNUM 04:36
3
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна

Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
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Общество

Уткин вызвал Соловьева на Версус-батл: я хочу тебя унизить и вернуть на то место, которое занимаешь

Ты испугаешься батла по честным правилам и найдешь массу объяснений отказаться.
ODDS.ru 04:00
Общество

Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
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Хоккей

«Авангард» может уволить президента Сушинского

Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
1
Общество

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
19
Общество

108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки

Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе).
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:16
21
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
89
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
3
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
29
Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
1
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Происшествия

В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом

Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
1
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
479
Экономика

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Проблемы уже возникли у нескольких российских кредитных организаций, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 03:23
4
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов

Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
1
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
234
Здоровье

Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в среднем около 30% болеют коронавирусом без симптомов.
Газета.Ru 03:43
1,2K
Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
29
Авто

Hyundai Tucson получил новую спецверсию

Кроссовер Hyundai Tucson стал доступен в России в специальной версии Way; автомобили новой серии будут выпущены ограниченным тиражом.
Движок 04:20
3
Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
99
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
3
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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