Коронавирус
Радио Business FM ЧелябинскВ Челябинской области увеличилось количество заболевших коронавирусом
По состоянию на 13 апреля подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом в Челябинске и области.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Число подтверждённых случаев коронавируса в Челябинской области достигло 45
NewsMiass.ru13 апреля в 01:54
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Челябинской области выросло до 45
Коммерсантъ Челябинск13 апреля в 01:48
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области достигло 45
Карабашский рабочий13 апреля в 03:53
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
Контроль за режимом самоизоляции ужесточен в Самарской области
Со среды, 15 апреля, в Самарской области будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции жителями, об этом сообщил губернатор Самарской области.
ГТРК Самара 02:38
Игры
Моддер выпустил графическое дополнение для «STALKER: Чистое небо» с текстурами высокого разрешения
Моддер Remaster доработал графику «STALKER: Чистое небо» — он добавил в игру высокополигональные модельки, текстуры высокого разрешения, а также более детализированные частицы.
CyberSport.ru 02:55
Здоровье
Врач из США дал советы российским коллегам в борьбе с коронавирусом
Российским коллегам Каплан посоветовал «защитить тех, кто на переднем крае», а также активно информировать людей о правилах поведения в период пандемии.
ФАН 03:37
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 03:51
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Происшествия
В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
ПензаИнформ 03:41
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Футбол
Орлов поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступит за расширение Тинькофф чемпионата России с 16 до 18 команд.
Матч ТВ 01:58
Происшествия
Автомобили водителей без цифровых пропусков отправят на штрафстоянку
Столичные власти собираются ужесточить меры воздействия на водителей, которые передвигаются по Москве без специального пропуска.
Вести.Ru 02:56
Шоу-бизнес
Пранкеры от имени Греты Тунберг поговорили с Билли Айлиш о России
Live24 вчера в 05:55
Общество
Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388
Число зараженных коронавирусом в России возросло на 3388. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Газета.Ru 03:31
Происшествия
В Прикамье число заражённых коронавирусом выросло до 117 случаев
Пермь, 15 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Пермском крае второй день подряд сохраняется число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:54
Происшествия
На учениях при взрыве миномета погиб украинский военнослужащий
Российская газета вчера в 14:16
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Экономика
«Газпром» может уменьшить размер дивидендов за 2019 год
"Газпром" может выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию против 16,61 руб. за 2018 год.
Вести.Ru вчера в 09:57
Происшествия
В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом
Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Общество
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49
В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 вчера в 02:00
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста вчера в 09:02
Политика
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге.
РБК 01:11
Здоровье
Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России
Ранее инфекционист назвала главные причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Life.ru 00:47
Здоровье
Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля
Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41
Здоровье
11 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Количество и география заболевших коронавирусом увеличились в Алтайском крае за прошедшие сутки.
Алтайская правда вчера в 23:38
Политика
Депутаты не поддержали идею наградить грамотой Владимира Мухина
Сегодня на заседании комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы возник спор из-за предложения наградить почетной грамотой регионального парламента начальника управления охраны объектов культурного наследия региона Владимира Мухина.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Перу модернизирует штурмовики Су-25
Российская газета 02:46