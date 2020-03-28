Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Усиливаем режим карантина и самоизоляции", - написал он во "Вконтакте". Ранее Кувшинников заявил, что в Череповце выявили еще семь случаев с подозрением на коронавирус.
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В Череповце введен режим чрезвычайной ситуации

Вологда.рф06:07

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Gorodvo.ru06:19

В Череповце сегодня будет веден режим чрезвычайной ситуации. Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось

СеверИнформ06:20

В Череповце введен режима ЧС из-за новых случаев подозрения на коронавирус

Vologda-poisk.ru06:03

В Череповце введут режим ЧС

Медиа-Центр 35media.ru06:32

Режим ЧС введут в Череповце

СеверИнфо06:56

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

RT на русском07:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Общество

В России представлен препарат для лечения коронавируса

Препарат «Мефлохин» для лечения малярии представлен в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции, об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
BFM.ru 08:35
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
Профиль вчера в 05:42
Футбол

Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.
Бомбардир.ру 05:50
Экономика

Путин обсудил с Миллером международные проекты «Газпрома»

Речь зашла о поставленной президентом задаче соединить газотранспортные мощности в Восточной Сибири с системами газоснабжения в Европейской части, что повысит надежность газоснабжения регионов.
Российская газета вчера в 08:36
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском 07:35
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Происшествия

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

В Челябинской области официально подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 05:57
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович напомнила, что во Франции в реанимации находятся 12 человек, возраст которых не превышает 20 лет.
Вечерняя Москва 07:39
Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу коронавируса

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 06:52
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Из России пытались вывезти 11 тонн антисептика

Ореанда-Новости 08:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.
Известия 07:29
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Политика

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру вчера в 11:03
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Бесплатный доступ к ряду сервисов Рунета откроют с 1 апреля

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
RT на русском 07:50
Общество

Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России

Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19.
Псковское агентство информации 08:14
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

Депутат Рады заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.
РИА Новости 08:08
Авто

В США идеальный универсал ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

На аукционе eBay в США продали редкий экземпляр отечественного экземпляра ВАЗ-2102.
Rusargument 26 марта в 03:43
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011. Член партии «Единая Россия».
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