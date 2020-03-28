Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов. Он добавил, что количество жителей с подозрением на коронавирус увеличилось до девяти. Вчера стало известно о том, что инфекцию заподозрили у сотрудника металлургической компании и его супруги.
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Олег Кувшинников
Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно.
— Олег Кувшинников, российский политикREGNUM 09:07

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В Череповце вводится режим чрезвычайной ситуации

Официальный сайт Череповца08:42

Режим ЧС введут в Череповце

СеверИнфо06:56

В Череповце будет введен режим чрезвычайной ситуации

Вологда.рф06:07

В Череповце сегодня будет веден режим чрезвычайной ситуации. Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось

СеверИнформ06:20

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Gorodvo.ru06:19

В Череповце введут режим ЧС

Медиа-Центр 35media.ru06:32

В Череповце введен режима ЧС из-за новых случаев подозрения на коронавирус

Vologda-poisk.ru06:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона 09:45
Экономика

Россияне начали закрывать банковские вклады

Авторы обращения полагают, что поведение россиян связано с недавним заявлением президента Владимира Путина о налогообложении процентов по вкладам на сумму свыше миллиона рублей.
ТагилСити.ру вчера в 04:55
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру вчера в 11:03
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Нева Спорт 06:22
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big показал новый танец

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов показал новый танец.
РЕН ТВ вчера в 08:58
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня 25 марта в 04:24
Футбол

Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 09:29
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Футбол

Иван Обляков: «У меня отбирают штрафные, которые бить надо. Установка тренера»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что родители всегда поддерживали его стремление стать футболистом.
Спорт-Экспресс 09:08
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Как передает ToDay News Ufa, врач считает, что в период пандемии это первая заповедь для диабетиков, легочников, гипертоников и прочих хроников.
ToDay News Ufa вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
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Олег Александрович Кувшинников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011. Член партии «Единая Россия».
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