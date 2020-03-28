Коронавирус
Российская газетаВ Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов. Он добавил, что количество жителей с подозрением на коронавирус увеличилось до девяти. Вчера стало известно о том, что инфекцию заподозрили у сотрудника металлургической компании и его супруги.
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Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно.
— Олег Кувшинников, российский политикREGNUM 09:07
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