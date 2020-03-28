Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов. Он добавил, что количество жителей с подозрением на коронавирус увеличилось до девяти. Вчера стало известно о том, что инфекцию заподозрили у сотрудника металлургической компании и его супруги.
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Олег Кувшинников
Мы должны сделать все, чтобы режим карантина и самоизоляции соблюдался не только в Череповце, но и по всей территории Вологодской области. Если потребуется введение режима ЧС в Вологде или по всей территории нашего региона, это будет сделано незамедлительно.
— Олег Кувшинников, российский политикREGNUM 09:07

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В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Gorodvo.ru06:19

Режим ЧС введут в Череповце

СеверИнфо06:56

В Череповце введут режим ЧС

Медиа-Центр 35media.ru06:32

В Череповце сегодня будет веден режим чрезвычайной ситуации. Количество череповчан с подозрением на коронавирус увеличилось

СеверИнформ06:20

В Череповце вводится режим чрезвычайной ситуации

Официальный сайт Череповца08:42

В Череповце будет введен режим чрезвычайной ситуации

Вологда.рф06:07

В Череповце введен режима ЧС из-за новых случаев подозрения на коронавирус

Vologda-poisk.ru06:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Ратко Младича прооперировали в Гааге

Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который был осуждён за военные преступления, прооперировали в Гааге.
RT на русском 11:00
Гаджеты

Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально сообщила о выходе обновленной оболочки EMUI 10.1 для своих смартфонов, которая получила массу полезных нововведений.
Российская газета вчера в 08:00
Авто

УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Судя по документу, шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide «подружат» с двумя версиями 2,7-литрового бензинового двигателя ЗМЗ мощностью 135 и 150 л.с. С ними же, как и прежде, будет работать стандартная пятиступенчатая «механика», ныне доступная и для «Пикапа», и для других моделей УАЗ.
Автоновости дня 25 марта в 09:46
Происшествия

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
ТАСС 11:24
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Шоу-бизнес

Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Российская газета 07:52
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Экономика

265 миллионов рублей выделят в Карелии на поддержку предприятий

В республике Карелия предусмотрено 265 млн. руб. на поддержку предприятий в условиях распространения коронавируса.
СеверИнформ 26 марта в 18:11
Авто

В США продали ВАЗ-2102 в идеальном состоянии за 1,4 млн рублей

Модель советского автомобиля, имеющего идеальное состояние, обошлась покупателю в 1,4 млн рублей.
Дни24 26 марта в 06:15
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Наука

Ученые связали цвет волос и продолжительность жизни

Ученые из Кембриджа провели очередное исследование и смогли узнать, есть ли взаимосвязь между естественным цветом волос человека и продолжительностью жизни в целом.
Evo-rus.com 08:19
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Общество

Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
ToDay News Ufa вчера в 08:18
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости 02:31
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Яковлев отметил, что за океаном посмеиваются над российскими хоккеистами из-за нерациональных трат.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Профиль 07:48
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала о своем выздоровлении после коронавируса

Mockva.ru 11:00
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Российский политик
Российский политик. Губернатор Вологодской области с 28 декабря 2011. Член партии «Единая Россия».
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