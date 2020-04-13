Общество
РИА НовостиВ Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Пожар в Чернобыльской зоне достиг города Припять и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный", сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.
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Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии
В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:21
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба
Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
Амур.инфо 01:37
Общество
У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус
Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
Экономика
Fitch впервые ухудшило прогноз рейтинга госбанка из-за коронавируса
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу принадлежащего ЦБ Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) со стабильного на негативный, говорится в сообщении Fitch, поступившем в РБК.
РБК 10:52
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Общество
Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Космос
Rocket Lab научилась ловить в воздухе первую ступень ракеты Electron
Faktom вчера в 01:20
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться по факту избиения мужчины в Липецке
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Липецкой области разобраться в ситуации с избиением подростками жителя Липецка, сообщается в понедельник, 13 апреля, на сайте ведомства.
Известия 09:43
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции
В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова.
Ведомости 11:57
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Происшествия
СК возбудил в 10 регионах уголовные дела о фейках о коронавирусе
Следственный комитет возбудил в 10 регионах РФ уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе, как минимум в пяти регионах проводятся доследственные проверки.
ТАСС 11:48
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
Политика
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM 07:54
Экономика
Лукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 12:10
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
10 детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение Петербургского онкоцентра, направлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и Детскую городскую больницу №1. Также маленьких пациентов с онкологией будет принимать НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Петербургский дневник 11:36
Экономика
По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12