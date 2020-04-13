Общество
РИА НовостиВ Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
Пожар в Чернобыльской зоне достиг города Припять и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный", сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участия в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.
News.ru 15:02
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Общество
В Москве отменили салют в честь освобождения Вены
В Москве отменили запланированный на сегодня, 13 апреля, праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками.
Коммерсантъ 14:36
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Что происходит 15:18
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов дал россиянам наказ собирать милостыню
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы».
News.ru 07:44
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну на нефтяном рынке
Несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, сообщает Bloomberg.
Ридус 14:20
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Кино
Французский актер Морис Барье скончался от коронавируса
Как сообщает газета Figaro, в ночь с субботы на воскресенье не стало французского актера Мориса Барье.
Инфорос 08:50
Культура
«Сумасшедший», «псих»: Соловьёв снова раздавал эпитеты Уткину
Владимир Соловьёв прямым текстом обозвал оппонента «сумасшедшим» и «психом», которого может вылечить хороший психиатр.
Евро-футбол.ру 16:01
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Буланова рассказала о своем состоянии
ФАН 11 апреля в 18:55