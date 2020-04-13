Пожар в Чернобыльской зоне достиг города Припять и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами "Подлесный", сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

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