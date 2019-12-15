Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Это уже восьмой с начала нынешнего года заход американских военных кораблей в черноморский регион, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
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В Черное море вошел эсминец ВМС США

РБК12:14

Американский эсминец Ross вошел в Черное море

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Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

RT на русском11:27

Эсминец США вошел в Черное море

Lenta.ru11:29

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

Комсомольская правда11:28

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

РИА Новости11:41

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

ТАСС11:16
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Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
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В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

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Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
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Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз

По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.
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