Армия и оружие
Российская газетаВ Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Это уже восьмой с начала нынешнего года заход американских военных кораблей в черноморский регион, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
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Шоу-бизнес
Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»
Футбол
Иванович стал лучшим в РПЛ по точности передач
Первое место занял сербский защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович, показатель которого равен 91%, 929 его передачи из 1024 оказались точными.
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Армия и оружие
Полковник СБУ обвинил грантоедов Сороса и «волонтеров АТО» в уничтожении Украины
Главную угрозу для дальнейшего существования Украины представляют взрощенные фондами американского спекулянта Джорджа Сороса и пособники ВСУ, так называемые «волонтеры АТО», обогащающиеся на коррупции в сфере обороны.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Культура
В Париже умерла актриса Анна Карина
Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Гаджеты
Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12
Планируемый к выходу в 2020 году iPhone 12 рискует оказаться невостребованным даже среди постоянных пользователей продукции Apple, считает аналитик Джин Мюнстер.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Происшествия
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Общество
Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы
ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся склад с пухом
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Происшествия
В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Здоровье
Более 40% жителей России не доверяют врачам и перепроверяют диагноз
По словам директора по взаимодействию с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, 41% россиян в течение последних трех-пяти лет перепроверяли поставленный врачом диагноз и назначенные им лекарства.