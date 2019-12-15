Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Это уже восьмой с начала нынешнего года заход американских военных кораблей в черноморский регион, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

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