Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря. Это уже восьмой с начала нынешнего года заход американских военных кораблей в черноморский регион, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Читать в источнике
Комментировать415

Подробнее о событии

В Черное море вошел эсминец ВМС США

РБК12:14

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

Комсомольская правда11:28

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

РИА Новости11:41

Эсминец США вошел в Черное море

Lenta.ru11:29

Американский эсминец Ross вошел в Черное море

Телеканал 360°11:52

Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

RT на русском11:27

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

ТАСС11:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Гаджеты

Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
iReactor 18:53
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Политика

Песков подтвердил разговоры на повышенных тонах в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Париже во время переговоров были попытки перейти на повышенные тона.
Pravda.Ru вчера в 02:53
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Музыка

Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия

Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей. Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft.
Piter.tv вчера в 05:33
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Хоккей

«Вегас» — «Ванкувер»: Зыков забросил свою первую шайбу в сезоне

Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 2:1. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отметился первой заброшенной шайбой в этом сезоне НХЛ, сыграв на добивании после броска Макса Пачиоретти.
Чемпионат 20:45
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад по хранению пуха

Склад по хранению пуха горит в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 12:28
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Политика

Турция пригрозила признать геноцид индейцев в США

В связи с признанием Сенатом США геноцида армян в Османской империи Анкара может признать геноцид индейцев в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 15:53
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Алексей Макаров оставил дочь без средств к существованию

7Дней.ру 10:00
Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия 20:07
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Технологии

В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

ToDay News Ufa 13 декабря в 10:26
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Ранее в журнале «Международная жизнь» была опубликована статья, посвященная ДРСМД.
Международная жизнь 13 декабря в 04:24
Транспорт

Власти Барнаула решили транспортную проблему Бельмесево

В администрации Барнаула отреагировали на ситуацию и сказали, что придумают, как можно решить проблему.
АМИТЕЛ 21:14
Общество

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
РЕН ТВ 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное