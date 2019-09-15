Армия и оружие
РИА НовостиВ Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор. Это третий заход данного корабля в Черное море за текущий год.
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Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Киев намерен соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил премьер-министр Украины.
iReactor вчера в 04:35
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Технологии
Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам
По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru 12 сентября в 22:16
Происшествия
В Екатеринбурге «лоб в лоб» на скорости столкнулись два мотоциклиста
В Екатеринбурге, 14 сентября в 21:10, на улице Свердлова напротив Дома музыки «лоб в лоб» столкнулись два байкера.
КП - Екатеринбург вчера в 12:47
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль в рамках обновления обзавелся видоизмененной передней частью кузова, модернизированным передним мостом со ШРУСами, новой «раздаткой», увеличенным передаваемым моментом и управляемым электроприводом.
Daily-Motor.Ru 13 сентября в 02:00
Единоборства
ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре
В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи.
Вести.Ru 00:15
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 13 сентября в 07:24
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Футбол
«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Фигурное катание
Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
Газета.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Политика
Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса
Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Известия 01:12
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Седан Kia Soluto, который является удешевленным вариантом Rio предыдущего поколения с иным оформлением передней части, превратился в глобальную модель.
Discover24 вчера в 05:33
Шоу-бизнес
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер 13 сентября в 14:18
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Происшествия
В Ярославской области в аварии с автобусом погибло семь человек
В Ярославской области автобус попал в аварию. По предварительным данным, семь человек погибло, более 20 пострадало.
Life.ru вчера в 04:18
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 13 сентября в 08:20
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07