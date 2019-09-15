Армия и оружие
РИА НовостиВ Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор. Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
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