Армия и оружие
РИА НовостиВ Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор. Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.
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с чего всё началось
Это уже третий раз за текущий год, когда USNS Yuma проходит Босфор, отмечается на сайте Bosphorus Observer, который отслеживает передвижения кораблей в данном регионе.ТК Звезда02:24
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