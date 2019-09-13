с чего всё началось

Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор. Этот корабль заходит в Черное море в третий раз за текущий год.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Происшествия В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42 В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Армия и оружие Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест» Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».

Авто 80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.

Авто В Сети показали рендер пикапа Land Rover Defender Специалисты из X-TOMI DESIGN продемонстрировали первое рендерное изображение нового Land Rover Defender в кузове «пикап».

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Политика В сенате США призвали атаковать нефтяные объекты Ирана Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Здоровье Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Происшествия Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Футбол Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Космос Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Игры В Steam бесплатно раздают DiRT Rally. Количество ключей ограничено Акция завершится 16 сентября в 20:00 по московскому времени, однако разработчики из студии Codemasters предупреждают, что количество ключей ограничено.