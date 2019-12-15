Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Черное море вошел эсминец ВМС США

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает РИА "Новости". Там отметили, что корабль идет в сопровождении российского судна Черноморского флота "Вышний Волочек".
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В Черное море вошел эсминец ВМС США

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Американский эсминец Ross вошел в Черное море

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