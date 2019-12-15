Армия и оружие
Газета.RuВ Черное море вошел эсминец ВМС США
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает РИА "Новости". Там отметили, что корабль идет в сопровождении российского судна Черноморского флота "Вышний Волочек".
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Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Политика
NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
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Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть для США базу Инджирлик
Тwіттеr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае, если Вашингтон решит ввести в отношении Анкары санкции.
Политика
Большинство в британском парламенте набирают консерваторы
Британские тори набирают абсолютное большинство в парламенте страны, передаёт РИА Новости.
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Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца
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Политика
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Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России
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В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Паредес забил первый гол за парижан
«ПСЖ» одержал уверенную выездную победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Авто
Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля
Раньше россияне придерживались мнения, что новый автомобиль лучше покупать в январе.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Космос
Зонд NASA составил первую глобальную карту ветров в атмосфере Марса
Периодические "нырки" зонда MAVEN в атмосферу Марса помогли ученым составить полную карту движения ветров на этой планете.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Общество
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Политика
США и Китай приостановили торговую войну
Китай приостановил повышение тарифов на импорт американской продукции. Речь идёт о ввозе в страну автомобилей и комплектующих из США.
Общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на еду
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Отмечается, что республиканцы в верхней палате конгресса США, где у них большинство, собираются положить конец начатой демократами в палате представителей процедуре импичмента Трампа, как только она перейдет на утверждение в сенат.
Фигурное катание
Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил
Авто
Skoda начала производство кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде
Skoda открыла серийное производство компакт-кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде.