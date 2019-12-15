Армия и оружие

РБКРБКВ Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря. Сопровождение корабля и контроль над его действиями начал осуществлять малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».
Читать в источнике
Комментировать193
с чего всё началось

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.
РИА Новости11:41

Подробнее о событии

Эсминец США вошел в Черное море

Lenta.ru11:29

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Российская газета12:10

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

РИА Новости11:41

В Черное море вошел эсминец ВМС США

РБК12:14

Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море

Комсомольская правда11:28

Корабль ЧФ взял на сопровождение эсминец США в Чёрном море

RT на русском11:27

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

ТАСС11:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Футбол

ВЭБ станет владельцем более 75% акций футбольного клуба ЦСКА

Новый владелец рассчитывает, что это временная мера и ЦСКА удастся найти новых инвесторов, - сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 13 декабря в 10:30
Политика

Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
REGNUM 07:36
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК вчера в 01:12
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Политика

Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.
Московский Комсомолец 08:12
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Армия и оружие

Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки

ИА Новороссия 06:00
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Tvoe-avto.com 07:26
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

РИА Новости 12:09
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Политика

Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным

Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
ИА Новороссия 10:00
Биатлон

Хованцев: российские биатлонисты провалили эстафету

Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
News.ru 11:14
Технологии

Microsoft оставит Windows 7 без антивируса

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
iXBT.com 12 декабря в 07:29
Происшествия

В Ираке нашли массовое захоронение жертв боевиков

Известия 09:32
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное