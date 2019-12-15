Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.

с чего всё началось

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря. Сопровождение корабля и контроль над его действиями начал осуществлять малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.

Общество Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Политика Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.

Музыка Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Авто Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.

Политика Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.

Биатлон Хованцев: российские биатлонисты провалили эстафету Ранее мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.