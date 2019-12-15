Армия и оружие
РБКВ Черное море вошел эсминец ВМС США
В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря. Сопровождение корабля и контроль над его действиями начал осуществлять малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек».
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с чего всё началось
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.РИА Новости11:41
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