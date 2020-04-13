Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. Ранее в понедельник о том, что эсминец идет в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

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