Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. Ранее в понедельник о том, что эсминец идет в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.

Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 403

Энергетика Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля. 4

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 31

Общество Власти Австрии приступают к отмене ограничений из-за коронавируса Власти Австрии 14 апреля начинают работу по постепенной отмене ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса в республике.

Экономика Операторы связи прозванивают тарифы Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 8

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,6K

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 195

Футбол Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита» Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.

Экономика Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. 119

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

Энергетика Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. 10

Общество Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. 3

Политика Особое мнение: Андрей Колесников Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 454