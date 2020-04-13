Армия и оружие
ИнтерфаксВ Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. Ранее в понедельник о том, что эсминец идет в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот США.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру в чемпионате России.
Vprognoze.ru 09:04
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Энергетика
Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Общество
Власти Австрии приступают к отмене ограничений из-за коронавируса
Власти Австрии 14 апреля начинают работу по постепенной отмене ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса в республике.
Московский Комсомолец 18:47
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Экономика
Операторы связи прозванивают тарифы
Рост цен может опередить прогнозы Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, считают почти четверть опрошенных компаний, более трети рассчитывают, что повышение уложится в 10–15%.
Коммерсантъ 16:25
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Общество
В Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля.
Компания 14:13
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Общество
Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Комсомольская правда 13:30
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Музыка
Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big
NewInform вчера в 09:42
Общество
Нового министра здравоохранения назначили в Забайкалье
В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
EastRussia 00:44
Футбол
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском 16:54
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Общество
Сбербанк раскрыл новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Эксперты Сбербанка зафиксировали несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом.
АБН 00:28
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Общество
Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
Футбол
УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе
Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru.
Вести.Ru 12:55