Армия и оружие
Вести.RuВ Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter. Корабли Черноморского флота сопровождают корабль и наблюдают за его действиями. За 2020 год американские суда уже дважды заходили в Черное море, напоминает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить225
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Здоровье
Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции
Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
Москва 24 06:02
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru 04:41
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 09:24
Общество
В Москве с 14 апреля запустят тестирование на антитела к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля медиков Москвы начнут тестировать на наличие иммунитета к вирусу COVID-19.
Газета.Ru 14:26
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Сафин высказался об эпидемии коронавируса
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:20
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27
Общество
Вирусолог рассказала о динамике распространения коронавируса в России
Лариса Попович считает, что бороться с распространением коронавирусной инфекции препятствует безответственность некоторых граждан, в особенности молодых людей, которые ошибочно думают, что они находятся вне зоне риска.
Янаульские зори 05:58
Происшествия
На Сахалине еще у четырех человек заподозрили заражение коронавирусом
Еще у четырех жителей Сахалина подозревают заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:32
Здоровье
Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов.
РБК 13:12
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Транспорт
В Южно-Сахалинске на улице Карла Маркса к осени внедрят платную парковку
В дальнейшем тариф может быть пересмотрен, кроме того в мэрии готовы внедрять динамические ставки сборов, которые будут зависеть от загруженности парковок.
Сахалин.Инфо 18:05
Экономика
Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом
Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов.
Коммерсантъ 09:25
Происшествия
Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке
За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Щербо не понимает, почему в Белоруссии не вводят карантин
Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо заявил, что не понимает, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить карантин из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 12:10
Авто
Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева
Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета 07:05
Финансы
Курс на вторник: все основные валюты продолжают дешеветь
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 апреля.
Sputnik Молдова 15:07
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости 15:07