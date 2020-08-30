Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
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Оппозиция объявила о «падении 30-летнего режима» после выборов в Черногории

Lenta.ru16:15

В Черногории оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов

Газета.Ru15:57

Оппозиция Черногории намерена создать коалицию и отправить президента в отставку

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Власти и оппозиция набрали одинаковое число голосов на выборах в Черногории

Известия16:01

Правление Джукановича закончилось, заявил один из лидеров оппозиции

РИА Новости16:21

Оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов в Черногории

RT на русском16:40

Лидер оппозиционного блока пожелал отправить главу Черногории в отставку

ИА Красная Весна16:36
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

ТАСС 15:38
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Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей

Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg.
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На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
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Общество

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Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace обнародовал пресс-релиз с новыми деталями, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали при стрельбе в кафе в Чикаго

Известия 17:21
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Здоровье

В России составили регистр получателей бесплатных лекарств

С 1 сентября в России начнет работать новый Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств за счет федерального и региональных бюджетов.
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Футбол

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Власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий.
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Утешает, что квантовый процесс, превращающий белых карликов в черные, длится немыслимо долго.
LentaChel.ru 27 августа в 07:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Известия 09:18
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Армия и оружие

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
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Происшествия

Во время протестов в Берлине пострадали более 30 полицейских

РБК 15:02
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Авто

Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового седана S-Class

Немецкий автогигант Mercedes-Benz представил внеочередной тизер нового S-Class, дебют которого намечен на 2 сентября 2020 года.
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Происшествия

Полиция Парижа остановила Депардье за пьяную езду

Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Экономика

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета вчера в 06:31
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
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Известия 09:58
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Воздушный змей утащил запутавшуюся в тросах девочку

Воздушный змей утащил трехлетнюю девочку на фестивале в Тайване, передает канал "Россия 24".
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Космос

NASA будет использовать блокчейн для лучшей управляемости своих дронов

Американское космическое агентство NASA начнет использовать блокчейн для лучшей коммуникации своих дронов.
РБК 27 августа в 08:12
Здоровье

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 17:27
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Общество

Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ

Конфликтолог Михаил Орский обвинил современную культуру в популяризации движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России).
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Раскрыто происхождение воды на Земле

Согласно раскрытым экспертами выводам, астероиды и кометы могли доставить на Землю в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты.
Lenta.ru 17:05
Экономика

Краба делят на квоты

Крупный российский добытчик глубоководного краба АО «РК "Восток-1"» попытается через суд получить 980 млн руб. компенсации и недополученной прибыли за изъятые у него Росрыболовством квоты на вылов этого ресурса.
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Владимир Федотов: «Сочи» в матче с «Уралом» не хватило свежести

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о результате матча 6-го тура РПЛ с «Уралом». Матч закончился безголевой ничьей.
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Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам

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Умер американский киноактер Чедвик Боузман

К сожалению, лечение оказалось бессильно. 28 августа 2020 года Чедвик скончался в своем доме в окружении родных.
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

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С 1 сентября россиянам начнут возвращать деньги при погашении кредитов

Россияне смогут вернуть себе часть страховой премии при досрочном погашении кредита; соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступают в силу 1 сентября.
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В главном бою прошедшего ивента встретились два рейтинговых полутяжеловеса - бывший претендент на титул Энтони Смит (33-16) и заявивший о себе в последний год нокаутер Александр Ракич (13-2).
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