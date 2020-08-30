Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

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