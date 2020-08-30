Политика
РИА НовостиЭкзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция
Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
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Экономика
Bloomberg не исключил снижения курса доллара до 70 рублей
Российский рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, но при этом после трех месяцев падения он может вернуться к отметке 70 руб./$, полагают эксперты Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 02:58
Политика
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
На другом видео, опубликованном агентством, Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
Ведомости 11:56
Общество
Немецкий фонд обнародовал детали транспортировки Навального
Организовавший транспортировку Алексея Навального фонд Cinema for Peace обнародовал пресс-релиз с новыми деталями, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:10
Здоровье
В России составили регистр получателей бесплатных лекарств
С 1 сентября в России начнет работать новый Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств за счет федерального и региональных бюджетов.
Freepressa.ru 06:07
Футбол
«Спартак» поздравил Соболева с вызовом в сборную России
Московский "Спартак" поздравил нападающего Александра Соболева с вызовом в сборную России.
Газета.Ru 16:34
Общество
Минск назвал тех, кто призывал рабочих к забастовкам на предприятиях
Власти Белоруссии уверены, что призывы устраивать забастовки исходили не от работников предприятий.
News.ru 17:13
Космос
Окончательно уничтожат Вселенную черные карлики
Утешает, что квантовый процесс, превращающий белых карликов в черные, длится немыслимо долго.
LentaChel.ru 27 августа в 07:54
Армия и оружие
Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии
Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новости вчера в 06:50
Авто
Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового седана S-Class
Немецкий автогигант Mercedes-Benz представил внеочередной тизер нового S-Class, дебют которого намечен на 2 сентября 2020 года.
Новые автомобили 27 августа в 12:18
Происшествия
Полиция Парижа остановила Депардье за пьяную езду
Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Вести.Ru 14:43
Экономика
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета вчера в 06:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России
Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM 01:54
Происшествия
Воздушный змей утащил запутавшуюся в тросах девочку
Воздушный змей утащил трехлетнюю девочку на фестивале в Тайване, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 13:46
Космос
NASA будет использовать блокчейн для лучшей управляемости своих дронов
Американское космическое агентство NASA начнет использовать блокчейн для лучшей коммуникации своих дронов.
РБК 27 августа в 08:12
Здоровье
Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 17:27
Общество
Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ
Конфликтолог Михаил Орский обвинил современную культуру в популяризации движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена в России).
Lenta.ru 15:32
Космос
Раскрыто происхождение воды на Земле
Согласно раскрытым экспертами выводам, астероиды и кометы могли доставить на Землю в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты.
Lenta.ru 17:05
Экономика
Краба делят на квоты
Крупный российский добытчик глубоководного краба АО «РК "Восток-1"» попытается через суд получить 980 млн руб. компенсации и недополученной прибыли за изъятые у него Росрыболовством квоты на вылов этого ресурса.
Коммерсантъ 17:59
Футбол
Владимир Федотов: «Сочи» в матче с «Уралом» не хватило свежести
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о результате матча 6-го тура РПЛ с «Уралом». Матч закончился безголевой ничьей.
Bookmaker-ratings.ru 16:51
Общество
Доктор Мясников выступил с обращением к спасавшим Навального врачам
ИА Красная Весна вчера в 12:58
Кино
Умер американский киноактер Чедвик Боузман
К сожалению, лечение оказалось бессильно. 28 августа 2020 года Чедвик скончался в своем доме в окружении родных.
Evo-rus.com 01:11
Авто
Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля
Некоторые страховые компании намерены привязать полис ОСАГО к модели и марке транспортного средства.
Evo-rus.com 09:14
Общество
С 1 сентября россиянам начнут возвращать деньги при погашении кредитов
Россияне смогут вернуть себе часть страховой премии при досрочном погашении кредита; соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступают в силу 1 сентября.
Сиб.фм 17:01
Единоборства
Ракич победил Смита в главном бою UFC Fight Night 175
В главном бою прошедшего ивента встретились два рейтинговых полутяжеловеса - бывший претендент на титул Энтони Смит (33-16) и заявивший о себе в последний год нокаутер Александр Ракич (13-2).
Газета.Ru 03:14