Политика

Вести.RuВести.RuВ Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
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Черногорская полиция задержали в Подгорице 20 протестующих против закона о свободе вероисповедания

Эхо Москвы19:08

Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании

Газета.Ru20:53

Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

РИА Новости20:40

В Черногории оппозиция заблокировала движение в курортном городе Будва

РБК18:30

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

ТАСС20:34

Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

РЕН ТВ08:35

Сербская церковь в Черногории запросила созыв экстренного собора из-за нового закона

Взгляд.ру07:37
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Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
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Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками.
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Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Политика

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
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Форвард «Зенита» Дриусси встретился с Неймаром

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем Instagram фото в сториз с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.
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Общество

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

РИА Новости 19:30
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
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Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
URA.Ru 06:29
Происшествия

Человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Шелеховском районе

Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
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Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

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Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
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Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 16:44
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МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Экономика

Правительство РФ обсудит новый переходный налоговый режим для МСП

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит закрепление нового переходного налогового режима для малого и среднего предпринимательства (МСП), утратившего право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и имеющего максимальную выручку 150-200 миллионов рублей, а количество сотрудников — 100-130 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.
ПРАЙМ 24 декабря в 16:18
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
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Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов потерял много крови в результате покушения.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Кино

Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»

Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
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Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
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В Биробиджанском районе дисквалифицировали руководителя «управляйки» за невыплату зарплаты

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"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.
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