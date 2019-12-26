Политика
Вести.RuВ Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
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Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Транспорт
Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле
Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками.
Политика
Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси встретился с Неймаром
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем Instagram фото в сториз с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.
Общество
Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Политика
Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
Происшествия
Человек погиб в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Шелеховском районе
Грузовик Freightliner и микроавтобус столкнулись на 31-м километре трассы «Байкал» в Шелеховском районе около 07.45 27 декабря.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Правительство РФ обсудит новый переходный налоговый режим для МСП
Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит закрепление нового переходного налогового режима для малого и среднего предпринимательства (МСП), утратившего право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и имеющего максимальную выручку 150-200 миллионов рублей, а количество сотрудников — 100-130 человек, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Кино
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов потерял много крови в результате покушения.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Кино
Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»
Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Футбол
Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
Общество
В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
Экономика
В Биробиджанском районе дисквалифицировали руководителя «управляйки» за невыплату зарплаты
6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в виде административных штрафов, в адрес руководителя организации прокуратура Биробиджанского района внесла представления об устранении нарушений трудового законодательства.
Авто
В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами
"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.