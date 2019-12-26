В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

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