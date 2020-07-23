Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

с чего всё началось

В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Происшествия СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко. 388

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 34

Наука Подтверждена теория мужской бисексуальности В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами. 178

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Путешествия Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября. 4

Экономика «Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница» Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 463

Транспорт В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 808

Общество Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах "Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС. 25

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. 24

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 214

Армия и оружие На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов. 374

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 151