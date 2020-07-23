Общество

ИзвестияИзвестияВ Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

В Черном море к заводским ходовым испытаниям приступил патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новостивчера в 22:02

Подробнее о событии

Патрульный корабль «Павел Державин» начали испытывать на Чёрном море

REGNUM01:34

На Черном море начались испытания новейшего патрульного корабля, построенного в Татарстане

БИЗНЕС Online01:10

На Черном море начались испытания новейшего корабля «Павел Державин»

Профиль01:06

Испытания патрульного корабля «Павел Державин» начались на Черном море

Аргументы и Факты01:00

В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

Известия00:57

Патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским ходовым испытаниям

Взгляд.рувчера в 23:49

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

РИА Новостивчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
69
Происшествия

Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым

Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку убитой в московской квартире девушки со своим женихом, которого следователи подозревают в расправе.
РИА Новости вчера в 10:10
206
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
388
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
34
Наука

Подтверждена теория мужской бисексуальности

В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ вчера в 11:41
178
Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:08
687
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,6K
Путешествия

Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
4
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
463
Армия и оружие

Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием

Российская газета вчера в 23:36
76
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
40
Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
12
Футбол

Митрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в Россию

Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
Нева Спорт вчера в 07:49
Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
5
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
17
Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
808
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
12
Политика

Байден назвал Трампа «первым президентом-расистом» в США

Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа "первым президентом-расистом" в США.
Piter.tv 01:37
8
Финансы

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Доминирующее положение американской денежной единицы лишь усугубит экономические последствия пандемии — к такому выводу пришли в МВФ.
РИА Новости 01:00
7
Политика

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
45
Общество

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости вчера в 20:20
25
Происшествия

На корреспондента «Медиазоны» составили протокол о неповиновении полицейскому, который сломал ему руку

В Петербурге полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
Медиазона вчера в 16:58
32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении

Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
24
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
214
Армия и оружие

На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов

Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
Военное дело вчера в 11:20
374
Политика

Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru вчера в 09:36
17
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru вчера в 10:39
367
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
151
Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
224
Как работают Яндекс.Новости?
Главное