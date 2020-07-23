Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

с чего всё началось

Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 106

Общество Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Махачкала, 23 июля 2020, 09:56 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. 8

Общество Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ". 2

Здоровье Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам". 49

Технологии Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту. 74

Армия и оружие Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года «Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского. 1

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 399

Футбол «Ювентус» сегодня может оформить чемпионство в Италии Туринский «Ювентус» может сегодня в очередной раз стать чемпионом Италии, досрочно завоевав этот титул.

Политика Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля. 297

Экономика НМТП выплатит дивиденды за 2019 год в размере 26 млрд рублей Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 26 млрд рублей, из расчета 1,35 рубля на одну акцию.

Происшествия СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении. 9