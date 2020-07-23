Общество
РБКВ Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море. Об этом «РИА Новости» сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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с чего всё началось
Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.РИА Новостивчера в 22:02
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Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» впервые вышел в море
Вести Севастополявчера в 22:00
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