Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.

с чего всё началось

Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.

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