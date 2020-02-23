Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море
Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
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с чего всё началось
Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.ТАСС10:53
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