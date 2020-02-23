Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море

Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
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с чего всё началось

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.
ТАСС10:53

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Турецкая подлодка зашла в Черное море с американским эсминцем

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В США назвали цель захода эсминца в Черное море

РИА Новости21:31

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53

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РБК11:24

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

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News.ru18:50
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
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Масленица начинается в России в понедельник.
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
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Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
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Лестер — Манчестер Сити 0:1

Metaratings вчера в 12:42
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В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа начинаются в понедельник в королевском суде Вулича на востоке Лондона.
РИА Новости 16:38
Наука

По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение

Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
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Космос

Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое

Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.
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Вестник Кавказа 21 февраля в 14:00
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Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

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На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
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В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
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Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

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Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
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Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

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Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
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