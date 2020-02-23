Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море

Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
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с чего всё началось

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.
ТАСС10:53

Подробнее о событии

В Черном море засекли американский эсминец

Газета.Ru11:13

Американский эсминец зашел в Черное море

РИА Новости12:19

Минобороны России сообщило о зашедшем в Черное море эсминце ВМС США

РБК11:24

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море

Lenta.ru11:22

Турецкую подлодку обнаружили рядом с эсминцем ВМС США в Чёрном море

News.ru18:50

ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

Известия10:54

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

ТАСС10:53
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая

Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
ФАН 19:38
Экономика

Инвестиции в Москву – как и через что привлекаются деньги в столицу

Об инвестиционной политике региона кратко Суть политики: постоянно повышать качество жизни населения через стимулирование инвестиционных потоков в регионе, то есть Правительство заинтересованно поддерживать предприятия для общего развития экономики и, как следствие, социальной сферы.
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Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
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Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК 17:44
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
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В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости 19:21
Армия и оружие

Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе

Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
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Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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Авто

BMW отзывает в России почти 200 автомобилей

Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.
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В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
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Стадионы Бундеслиги затихают в память о жертвах массового убийства в Ханау

Германия скорбит всю неделю, все матчи текущего тура Бундеслиги и Бундеслиги 2 начинаются с минуты молчания в память о жертвах.
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Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
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Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
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Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru вчера в 12:27
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Как система ОМС будет справляться с очередями

В республике началось внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС), но система обслуживания очередей не организована.
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Армия и оружие

Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
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Reuters: силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде

Силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в столице Ирака, в результате чего один человек погиб, еще семь получили ранения.
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В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка

Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
Российская газета 11:49
Авто

Российский дебют Geely Coolray может быть отложен из-за коронавируса

На заводе «БелДжи» из-за коронавируса Covid-19 прервались поставки необходимых комплектующих производства нового кроссовера Geely Coolray, который уже стал дефицитным на рынке Беларуси.
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Якутян приглашают ознакомиться с рассекреченными документами эпохи Второй мировой войны

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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

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Опасность и возможность. Китайцы, без которых нам не жить

Как известно, слово «кризис» в китайском обозначается иероглифами «опасность» и «возможность».
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Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи

По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
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Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке

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«Челси» сообщил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

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Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
Хоккей

Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛ

За карьеру Овечкин провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности "+81".
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Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть

В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Mockva.ru 20 февраля в 19:58
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