Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец зашел в Черное море
Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца. Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря.
Читать в источнике
Оценить151
с чего всё началось
Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.ТАСС10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Здоровье
На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая
Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок.
Экономика
Инвестиции в Москву – как и через что привлекаются деньги в столицу
Об инвестиционной политике региона кратко Суть политики: постоянно повышать качество жизни населения через стимулирование инвестиционных потоков в регионе, то есть Правительство заинтересованно поддерживать предприятия для общего развития экономики и, как следствие, социальной сферы.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Политика
CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано
Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Здоровье
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Армия и оружие
Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе
Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке «БМВ Русланд трейдинг» отзывает 191 автомобиль марки BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92), сообщает Росстандарт.
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Футбол
Стадионы Бундеслиги затихают в память о жертвах массового убийства в Ханау
Германия скорбит всю неделю, все матчи текущего тура Бундеслиги и Бундеслиги 2 начинаются с минуты молчания в память о жертвах.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Здоровье
Как система ОМС будет справляться с очередями
В республике началось внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС), но система обслуживания очередей не организована.
Армия и оружие
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в сирийской провинции Идлиб войной.
Общество
Reuters: силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде
Силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в столице Ирака, в результате чего один человек погиб, еще семь получили ранения.
Происшествия
В Тюмени врачи извлекли заколку из почки ребенка
Уже в ходе операции выяснилось, что заколка-невидимка, попавшая в пищевод девочки, застряла в двенадцатиперстной кишке, а затем оказалась в почке.
Авто
Российский дебют Geely Coolray может быть отложен из-за коронавируса
На заводе «БелДжи» из-за коронавируса Covid-19 прервались поставки необходимых комплектующих производства нового кроссовера Geely Coolray, который уже стал дефицитным на рынке Беларуси.
Политика
Якутян приглашают ознакомиться с рассекреченными документами эпохи Второй мировой войны
В России принято решение в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обнародовать многочисленные документы эпохи Второй Мировой войны.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Экономика
Опасность и возможность. Китайцы, без которых нам не жить
Как известно, слово «кризис» в китайском обозначается иероглифами «опасность» и «возможность».
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Футбол
Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке
Футбол
«Челси» сообщил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
Зиеш согласовал контракт на пять лет, сообщает пресс-служба «Челси».
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛ
За карьеру Овечкин провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности "+81".
Наука
Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть
В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.