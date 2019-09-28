Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

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Врач сообщил о рождении сиамских близнецов на Украине

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Сиамские близнецы родились на Украине

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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости08:57

На Украине родился ребенок с двумя головами

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В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

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Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

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Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
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Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
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Футбол

Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики

Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru 17:21
Технологии

Установку оборудования для надежного Рунета начали на Урале

Тестирование запущено на Урале. Там начата установка соответствующего оборудования.
RuNews24.ru вчера в 17:33
Гаджеты

Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита

Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08
Политика

Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена

Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
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Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Игры

Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр

Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
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Бариатрическая хирургия оказывает неоднозначное влияние на пациентов с диабетом 1-го типа

У пациентов с ожирением и сахарным диабетом 1-го типа (СД1), перенесших шунтирование желудка, снижается риск смерти по причине сердечно-сосудистой патологии и инсульта, однако увеличивается угроза диабетического кетоацидоза (ДКА), по сравнению с их ровесниками, которые не подвергаются бариатрической хирургии.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Российская газета 14:23
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Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
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Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

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В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
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Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
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В России запретили курить на балконе

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Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
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Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
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Менеджер Winstrike: «Было очевидно, что Iceberg и nofear не могут играть в одной команде»

CyberSport.ru 17:57
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