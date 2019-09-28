Происшествия
РИА НовостиВ Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
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Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Музыка
Metallica отменила концерты из-за состояния вокалиста
РИА Новости 08:48
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 07:26
Здоровье
Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила
На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Футбол
Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики
Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru 17:21
Технологии
Установку оборудования для надежного Рунета начали на Урале
Тестирование запущено на Урале. Там начата установка соответствующего оборудования.
RuNews24.ru вчера в 17:33
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Игры
Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр
Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru 06:43
Здоровье
Бариатрическая хирургия оказывает неоднозначное влияние на пациентов с диабетом 1-го типа
У пациентов с ожирением и сахарным диабетом 1-го типа (СД1), перенесших шунтирование желудка, снижается риск смерти по причине сердечно-сосудистой патологии и инсульта, однако увеличивается угроза диабетического кетоацидоза (ДКА), по сравнению с их ровесниками, которые не подвергаются бариатрической хирургии.
Medvestnik.ru 26 сентября в 05:59
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 08:41
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Российская газета 14:23
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Происшествия
В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс 13:37
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Общество
В России запретили курить на балконе
Красная весна 26 сентября в 08:32
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском 19:40
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38