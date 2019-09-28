Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Газета.Ru15:36

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости08:57

На Украине родился ребенок с двумя головами

Московский Комсомолец12:23

Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

Вести.Ru10:02

Сиамские близнецы родились на Украине

ТАСС09:45

Врач сообщил о рождении сиамских близнецов на Украине

РБК14:23

На Украине родились сиамские близнецы

Life.ru05:42
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Игры

Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов

В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Транспорт

Между Новосибирском и Барнаулом построят скоростную железную дорогу

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует строительство высокоскоростной магистрали для электропоездов между Новосибирском и Барнаулом.
Новосибирское отделение КПРФ вчера в 04:58
Гаджеты

В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 11:45
Единоборства

Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru 15:22
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости 19:14
Кино

Западные кинокритики разгромили фильм «Гемини» с Уиллом Смитом

iReactor вчера в 00:07
Здоровье

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Кино

«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»

Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk 08:12
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Авто

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом в России

Специалисты провели анализ рынка кроссоверов с пробегом в России и назвали самые популярные модели этих автомобилей.
Профиль вчера в 11:37
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США

По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
Футбол

Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол

«Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло»

«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 16:37
Политика

Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Политика

Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом

Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

RT на русском 04:59
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском 16:32
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
ЖКХ

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров

РИА Новости 21:02
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