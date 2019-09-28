Происшествия
РИА НовостиВ Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
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Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Транспорт
Между Новосибирском и Барнаулом построят скоростную железную дорогу
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует строительство высокоскоростной магистрали для электропоездов между Новосибирском и Барнаулом.
Новосибирское отделение КПРФ вчера в 04:58
Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Единоборства
Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru 15:22
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости 19:14
Кино
Западные кинокритики разгромили фильм «Гемини» с Уиллом Смитом
iReactor вчера в 00:07
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Кино
«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»
Рут, напомним, играл Атома/Рэя Палмера сначала в «Стреле», а затем стал частью «Легенд завтрашнего дня».
Srnsk 08:12
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Авто
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом в России
Специалисты провели анализ рынка кроссоверов с пробегом в России и назвали самые популярные модели этих автомобилей.
Профиль вчера в 11:37
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США
По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол
«Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло»
«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 16:37
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Политика
Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом
Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском 16:32
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
ЖКХ
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
РИА Новости 21:02