Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы. Главный врач роддома Альберт Курицын отметил, что медики диагностировали отклонение внутриутробно, но пациентка отказалась от прерывания беременности.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Газета.Ru15:36

Врач сообщил о рождении сиамских близнецов на Украине

РБК14:23

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости08:57

Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

Вести.Ru10:02

Сиамские близнецы родились на Украине

ТАСС09:45

На Украине родился ребенок с двумя головами

Московский Комсомолец12:23

На Украине родились сиамские близнецы

Life.ru05:42
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Происшествия

СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора

Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Экономика

Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК вчера в 14:43
Музыка

Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста

Ореанда-Новости 10:07
Политика

Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК вчера в 13:14
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru 16:51
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Политика

Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях

Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия 25 сентября в 08:02
Шоу-бизнес

Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк

Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13
Космос

SpaceX заканчивает сборку нового прототипа звездолета

AstroNews.ru 05:58
Спорт

Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира

Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 15:35
Здоровье

Ученые установили, кто чаще страдает от диабета

Ученые провели исследование, чтобы установить причины возникновения диабета и людей, которые находятся в зоне повышенного риска.
Территория новостей 25 сентября в 11:29
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости вчера в 10:07
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Гаджеты

В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 26 сентября в 09:07
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ РФ

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а также изучил Черноморское побережье РФ, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 01:19
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Футбол

«Аталанта» в гостях разгромила «Сассуоло»

«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 16:37
Футбол

Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 26 сентября в 08:02
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