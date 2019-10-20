Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.

В Чили три человека погибли в результате беспорядков

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