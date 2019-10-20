Общество
РИА НовостиВ Чили три человека погибли в результате беспорядков
Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы.
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Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро
Телеканал 360°вчера в 13:31
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
ТАСС Наука 18 октября в 05:35
Происшествия
СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае
Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:35
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru 17 октября в 22:38
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Футбол
Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.
Вести.Ru 03:31
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Политолог прокомментировал слова Трампа об отношении к россиянам
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который признался в симпатии к россиянам.
RT на русском 02:54
Политика
Власти разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Газета.Ru вчера в 08:11
Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев высказался о возвращении на родной стадион в Уфе
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возвращении на родной стадион в Уфе, где армейцы проведут матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против одноименного коллектива.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу.
REGNUM 01:34
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт вчера в 08:19
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Происшествия
В ДТП под Киевом погибла известная мотоблогер
Популярная Instagram-модель и мотоблогер Елена, известная под ником @kuzavini, погибла в аварии на Гостомельской трассе под Киевом.
Discover24 02:57
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
В Екатеринбурге под завалами грунта погибли двое рабочих
Тела мужчин были извлечены из-под завала ночью, сообщает «Интерфакс».
Говорит Москва 00:49
Политика
Хиллари Клинтон обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
ГЛАС.RU вчера в 12:25
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51
Наука
Фуллерены помешали распространению болезни Альцгеймера
По словам специалистов, новое открытие поможет создать препарат для лечения болезни Альцгеймера.
МедиаПоток 18 октября в 02:46
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 18 октября в 21:06
Кино
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм для Китая
Известия вчера в 12:44
Теннис
Рублёв обыграл Чилича и вышел в финал Кубка Кремля
В финале турнира российский теннисист сыграет против француза Адриана Маннарино, который вышел в финал Кубка Кремля второй год подряд.
RT на русском вчера в 15:04