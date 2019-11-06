Происшествия

REGNUMREGNUMВ Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава и правоохранители.
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с чего всё началось

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ТАССвчера в 21:20

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Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАССвчера в 21:20

Ориентировки сбежавших из психбольницы пациентов начали распространять в Чите

Чита.Рувчера в 21:19

Появилась ориентировка на двоих сбежавших из психбольницы пациентов в Чите

Zab.RUвчера в 21:37

Стали известны личности сбежавших из психбольницы преступников в Чите

Московский Комсомолец Читавчера в 20:52

В Чите из психбольницы сбежали двое осужденных

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Из психбольницы в Чите сбежали осужденные за убийство и кражу

РБКвчера в 22:20

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

Российская газетавчера в 21:45
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Происшествия

Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево

"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
РБК 04 ноября в 21:25
Наука

Ученые назвали новую опасность курения

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Происшествия

В Сеть попало фото с места гибели нижегородки Юлии Розовой

Время Н вчера в 10:50
Авто

Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55

Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.
Rusargument вчера в 01:43
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service вчера в 13:00
Здоровье

Онкологи назвали болезнь, после которой развивается рак

Как сообщает ToDay News Ufa, медики пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа провоцирует самый опасный рак – рак поджелудочной железы.
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика

Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

США осуждают решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фордо, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 17:38
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать БАДы к пище

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, как правильно принимать биологически активные добавки (БАДы), сообщила пресс-служба ведомства.
Вечерняя Москва 00:19
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Общество

Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах

Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Армия и оружие

«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Футбол

Семак оценил игру «Зенита» против клуба «РБ Лейпциг»

Напомним, что в матче 4-го тура групповой стадии ЛЧ «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2.
NewInform вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Шоу-бизнес

Екатерина Вуличенко призналась, что не уводила нынешнего мужа из семьи

Актриса признается, что никогда бы не стала разрушать чью-либо семью подобным образом.
OAnews вчера в 13:40
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»

Пятый канал вчера в 10:22
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов

"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Экономика

Услуги ЖКХ подорожают в Хабаровске

В Хабаровском крае стоимость услуг ЖКХ станет дороже на 4%. Это не самое большое повышение среди регионов Дальнего Востока.
Московский Комсомолец 04 ноября в 21:01
Общество

Утилизация портретов Медведева стоила ямальскому чиновнику работы

Ruposters.ru вчера в 12:13
Авто

Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей

Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Главное