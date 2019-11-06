Происшествия
REGNUMВ Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава и правоохранители.
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с чего всё началось
Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.ТАССвчера в 21:20
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Стали известны личности сбежавших из психбольницы преступников в Чите
Московский Комсомолец Читавчера в 20:52
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