Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

По словам собеседницы агентства, сбежавшего пациента задержала патрульно-постовая служба. Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.

Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

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