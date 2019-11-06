Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПолиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

По словам собеседницы агентства, сбежавшего пациента задержала патрульно-постовая служба. Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
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с чего всё началось

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ТАССвчера в 21:20

Подробнее о событии

Полиция задержала одного из пациентов, сбежавших из психбольницы в Чите

ТАСС01:13

Полицейские задержали одного из сбежавших из психбольницы в Чите

Чита.Ру00:45

Полиция задержала одного сбежавшего пациента психбольницы в Чите, второго ищут

Zab.RU00:46

Одного из сбежавших осужденных пациентов психбольницы поймали в Чите

Московский Комсомолец Чита00:41

В Чите из психбольницы сбежали двое осужденных

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Из психбольницы в Чите сбежали осужденные за убийство и кражу

РБКвчера в 22:20

В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы

Российская газетавчера в 21:45
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:05, Вашингтон
Происшествия

В Адыгее нашли тело школьницы, пропавшей накануне последнего звонка

REGNUM 01:22
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
REGNUM 00:33
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Культура

На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой

На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
Коммерсантъ 04 ноября в 17:29
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Транспорт

«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Происшествия

В Волгограде маршрутка врезалась в грузовик, пострадали шесть человек

Маршрутный автобус «ГАЗель» рано утром 6 ноября наехал на припаркованный грузовик в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
REGNUM 01:38
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева

Замуправляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров перестал занимать свой пост после скандала с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили в муниципалитете.
Взгляд.ру 01:27
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия

Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

Lenta.ru 01:30
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Авто

Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей

Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Религия

Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания

Общественное телевидение Приморья 01:23
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 28 октября в 19:02
Политика

Денис Паслер назначил несколько министров Правительства Оренбуржья

Первый вице-губернатор — заместитель председателя правительства Сергей Балыкин назначен также на должность министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Prooren.ru 00:17
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch

Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK вчера в 03:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

РБК 00:38
Главное