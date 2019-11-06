Происшествия
ИнтерфаксПолиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите
По словам собеседницы агентства, сбежавшего пациента задержала патрульно-постовая служба. Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
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с чего всё началось
Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.ТАССвчера в 21:20
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Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
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REGNUM 00:12
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Чиновник на Ямале уволился после утилизации портретов Медведева
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РИА Новости вчера в 06:36
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Авто
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Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
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Prooren.ru 00:17
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Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
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Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
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