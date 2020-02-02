Здоровье

RT на русскомRT на русскомВ Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом

Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
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