Здоровье
RT на русскомВ Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
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Главврач больницы в Чите рассказал, когда выпишут пациента с коронавирусом
Московский Комсомолец Читавчера в 08:58
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У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
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Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
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Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
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