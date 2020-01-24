с чего всё началось

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми. Как пишет РИА Новости, правоохранительные органы проверяют эту информацию. Об обнаружении семьи сообщил местный общественный деятель.

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

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