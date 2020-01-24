Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми. Как пишет РИА Новости, правоохранительные органы проверяют эту информацию. Об обнаружении семьи сообщил местный общественный деятель.
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с чего всё началось
В Забайкальском крае следователи начали проверку после появившихся в СМИ сообщений об отце, живущем с четырьмя детьми в аварийном доме, говорится в сообщении
 регионального управления СК.
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В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

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Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной

Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.
Ведомости вчера в 05:26
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Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
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Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
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Экономика

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

В среду, 22 января, Киев объявил о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда евро.
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Политика

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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Авто

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Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
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Общество

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BFM.ru вчера в 03:19
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Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
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Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.
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