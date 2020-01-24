Происшествия
РБКВ Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
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с чего всё началось
Ранее в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю рассказали о начале проверки в связи с сообщениями СМИ об обнаружении бездомной семьи.Милосердие.ru01:30
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Автоспорт
Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»
Политика
Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского
Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Топилин сменил Дроздова на должности главы Пенсионного фонда
На должности руководителя Пенсионного фонда России Топилин сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, был назначен заместителем министра финансов.
Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Лукашенко пригрозил ответить России на ограничение ввоза продуктов
Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что Минск может ответить на ограничения поставок белорусских продуктов в Россию.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Гаджеты
Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене
Премиальный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S выпуска 2018 года стал первым первым керамическим телефоном, который поддерживает беспроводную зарядку.
Хоккей
«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Авто
Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы
Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Космос
В России предложили независимую от США систему полётов к Луне
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
Происшествия
На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика
На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
Гаджеты
Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D
Компания Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D. В нее вошли два ноутбука – MateBook D14 с диагональю экрана 14 дюймов и MateBook D15 с 15,6-дюймовым экраном.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Общество
Лукашенко потребовал прекратить «болтовню и размазню»
На практике проект провалился, и Александр Лукашенко, лично санкционировавший его реализацию, накануне финала президентской кампании ищет виновных.
Политика
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Космос
На спутнике Юпитера может зародиться жизнь
Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Политика
Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).