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По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

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