Происшествия

РБКРБКВ Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
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с чего всё началось
Ранее в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю рассказали
 о начале проверки в связи с сообщениями СМИ об обнаружении бездомной семьи.
Милосердие.ru01:30

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«Пришлось скрываться»: отец из Читы рассказал, почему стал жить с 4 детьми в заброшенном доме

Телеканал 360°02:44

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

РИА Новости05:37

Отец четверых детей, выживавший у костра в заброшенном здании, отправлен в СИЗО

ГТРК Чита03:30

В Чите возбудили уголовное дело после обнаружения бездомной семьи с четырьмя детьми

ТАСС05:15

Отец четырех детей-маугли рассказал, как оказался на улице под Читой

РЕН ТВвчера в 23:38

Уголовное дело возбуждено по делу бездомной многодетной семьи в Чите

Zab.RU04:07

Общественники из Улан-Удэ привезут в Читу вещи для бездомной семьи с четырьмя детьми

Чита.Ру05:34
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

RT на русском 05:37
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Политика

Топилин сменил Дроздова на должности главы Пенсионного фонда

На должности руководителя Пенсионного фонда России Топилин сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, был назначен заместителем министра финансов.
Красная весна вчера в 03:09
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Лукашенко пригрозил ответить России на ограничение ввоза продуктов

Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что Минск может ответить на ограничения поставок белорусских продуктов в Россию.
РЕН ТВ 06:30
Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Гаджеты

Керамический премиальный Xiaomi рекордно упал в цене

Премиальный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S выпуска 2018 года стал первым первым керамическим телефоном, который поддерживает беспроводную зарядку.
PROkhab.ru 06:21
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Авто

Как за аномально теплую зиму расплатятся автовладельцы

Стоит отметить, что помимо минусов теплая зима несет для автомобилистов еще и плюсы.
Privet-Rostov.ru 04:49
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Космос

В России предложили независимую от США систему полётов к Луне

Профиль 21 января в 02:28
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза опубликовала пляжное фото с Ксенией Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и певица Глюкоза встретились на Мальдивах. Собчак отдыхает на острове вместе с мужем и сыном Платоном.
Аргументы недели вчера в 13:41
Происшествия

На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика

На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
URA.Ru 04:46
Гаджеты

Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D

Компания Huawei презентовала в России линейку ноутбуков MateBook D. В нее вошли два ноутбука – MateBook D14 с диагональю экрана 14 дюймов и MateBook D15 с 15,6-дюймовым экраном.
Piter.tv 06:52
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости 05:33
Общество

Лукашенко потребовал прекратить «болтовню и размазню»

На практике проект провалился, и Александр Лукашенко, лично санкционировавший его реализацию, накануне финала президентской кампании ищет виновных.
REGNUM 06:49
Политика

Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле

"Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Российская газета вчера в 13:40
Общество

Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Национальная служба новостей 05:43
Космос

На спутнике Юпитера может зародиться жизнь

Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Подмосковье Сегодня 04:27
Общество

Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ

Градоначальник уточнил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения, по мнению специалистов, не препятствуют строительству ЮВХ.
РБК 04:05
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Политика

Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал истории о Холокосте, Второй Мировой войне, в том числе коснувшиеся его семьи.
РИА Новости 06:10
Экономика

Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
RT на русском 03:36
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Политика

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
RT на русском 04:38
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