Общество

Piter.tvPiter.tvВ Чите штормовой ветер посрывал крыши с домов по всему городу

В Чите и в целом по Забайкалью второй день действует штормовое предупреждение. За утро 13 мая ураганные ветер снес с зданий крыши, уронил столбы электропередач и плохозакрепленные конструкции. МЧС предупреждало жителей города о надвигающемся сильном ветре.
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Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

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Штормовой ветер ожидается в Чите и в ночь на 14 мая

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Ураган оставил дома Читы без крыш. ВИДЕО

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В Чите штормовой ветер посрывал крыши с домов по всему городу

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Штормовой ветер поднимется 13 мая в Забайкалье

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Синоптики прогнозируют трое суток ветреной погоды в Забайкалье

Байкал24вчера в 11:50
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Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
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Общество

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Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

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Происшествия

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Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

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Общество

ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
Российская газета 06:00
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
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Общество

Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам

Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
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В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
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ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
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В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

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Авто

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Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
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В Крыму 30 человек заразились коронавирусом

В Крыму за сутки 30 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
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Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
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«Жирков на самоизоляции». Дзюба пошутил над одноклубником

Форвард "Зенита" Артем Дзюба пошутил над партнером по команде, полузащитником Юрием Жирковым.
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В Петербурге полторы тысячи медиков заразились коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с начала пандемии в городе коронавирусом COVID-19 заразились 1465 медицинских работников.
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У саудовской нефти начались проблемы в США

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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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