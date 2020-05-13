В Чите и в целом по Забайкалью второй день действует штормовое предупреждение. За утро 13 мая ураганные ветер снес с зданий крыши, уронил столбы электропередач и плохозакрепленные конструкции. МЧС предупреждало жителей города о надвигающемся сильном ветре.

В Чите штормовой ветер посрывал крыши с домов по всему городу

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