Общество
Piter.tvВ Чите штормовой ветер посрывал крыши с домов по всему городу
В Чите и в целом по Забайкалью второй день действует штормовое предупреждение. За утро 13 мая ураганные ветер снес с зданий крыши, уронил столбы электропередач и плохозакрепленные конструкции. МЧС предупреждало жителей города о надвигающемся сильном ветре.
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Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Общество
ФБР случайно раскрыло имя фигуранта дела о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований США, которое поддерживает контакты с семьями американцев, погибших в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за случайной оплошности раскрыло "один из самых чувствительных правительственных секретов", сообщает в эксклюзивном материале портал Yahoo News.
Российская газета 06:00
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам
Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Общество
Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Общество
В Крыму 30 человек заразились коронавирусом
В Крыму за сутки 30 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.
SM News 03:09
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Футбол
«Жирков на самоизоляции». Дзюба пошутил над одноклубником
Форвард "Зенита" Артем Дзюба пошутил над партнером по команде, полузащитником Юрием Жирковым.
Soccer.ru 03:56
Общество
В Петербурге полторы тысячи медиков заразились коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с начала пандемии в городе коронавирусом COVID-19 заразились 1465 медицинских работников.
Московский Комсомолец 05:19
Игры
Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила
3DNews 05:06
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору: Держись подальше от бутылки
Потерпевший поражение на турнире UFC 249 Тони Фергюсон заметил комментарий о себе Конора Макгрегора.
Allboxing.ru 00:09
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Общество
У саудовской нефти начались проблемы в США
Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 05:48
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41