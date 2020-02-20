Происшествия
Газета.RuВ Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова
20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Над расстрелявшим алтайских срочников Рамилем Шамсутдиновым в части издевались как в каменской школе
Банкфакс16 февраля в 23:21
Рядового Шамсутдинова, который застрелил оренбуржца, ударили перед сменой караула
Провинция.ру16 февраля в 19:30
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Здоровье
Родовой сертификат станет электронным в 2020 году
В России в 2020 году появится электронный родовой сертификат.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Кино
Элай Рот станет режиссером фильма по Borderlands
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Космос
Звезда Бетельгейзе становится более тусклой, озадачивая ученых
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Финансы
Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года
Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Шоу-бизнес
Дочь Валерии назвала свое настоящее имя
Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Политика
Путин рассказал об отношениях с Медведевым
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Происшествия
Названо имя «российского шпиона» в Болгарии
Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.