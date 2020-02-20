Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
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Обвиняемый по делу Шамсутдинова заявил, что сослуживцы сами попросили «пробить лося»

Чита.Ру06:18

Над расстрелявшим алтайских срочников Рамилем Шамсутдиновым в части издевались как в каменской школе

Банкфакс16 февраля в 23:21

Срочник, издевавшийся над Шамсутдиновым, заплатил солдатам, которых унижал, по 500 рублей

URA.Ru06:58

Старослужащие поддерживали издевательства в Горном – Шамсутдинов

Zabnews.ru01:47

Пробивали лося: как издевались над Шамсутдиновым, убившим алтайских парней

Толк17 февраля в 02:51

Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части

Lenta.ru05:23

Рядового Шамсутдинова, который застрелил оренбуржца, ударили перед сменой караула

Провинция.ру16 февраля в 19:30
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Технологии

Умер создатель команд «копировать» и «вставить»

Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Lenta.ru 04:08
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Ведомости 04:49
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБК вчера в 21:00
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Здоровье

Родовой сертификат станет электронным в 2020 году

В России в 2020 году появится электронный родовой сертификат.
РЕН ТВ 03:46
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие

Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания вчера в 13:26
Кино

Элай Рот станет режиссером фильма по Borderlands

Cyber.sports.ru 03:45
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

В сообщении "Открытие Холдинг" ссылался, в частности, на нормы закона, обязывающие руководителя должника в определенных случаях подать заявление о банкротстве - например, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.
РИА Новости 07:04
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Космос

Звезда Бетельгейзе становится более тусклой, озадачивая ученых

HotGeo 18 февраля в 03:40
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 07:59
Финансы

Чистая прибыль «Альфа-банка» снизилась почти вдвое по итогам 2019 года

Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
ТАСС 06:06
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что его сборная думает о Логинове

МК-Спорт 05:06
Шоу-бизнес

Дочь Валерии назвала свое настоящее имя

Дочь певицы Валерии на своей странице в Instagram заявила о том, что ее настоящее имя не Анна Шульгина, а Шена.
Московский Комсомолец 07:47
Экономика

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Политика

Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Газета.Ru 04:11
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:06
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