Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите. Запись происшествия появилась 13 мая в YouTube. Срыв крыши супермаркета произошёл на улице Красноармейской.

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

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