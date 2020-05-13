Происшествия

REGNUMREGNUMВ Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите. Запись происшествия появилась 13 мая в YouTube. Срыв крыши супермаркета произошёл на улице Красноармейской.
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Сильный ветер может повториться в ночь на 14 мая

ГТРК Чита08:47

Ураганный ветер вырвал гараж в микрорайоне Северный в Чите

ZAB.RU07:01

Ураганный ветер сорвал крышу здания торгового центра в Чите

Московский Комсомолец Чита03:47

Буря посрывала крыши в Чите

Вести.Ru04:55

Ураганный ветер снёс крыши с нескольких домов в Чите

Zabnews.ru04:56

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

ТАСС05:58

Новый автобус пострадал от падения крыши на ГРЭСе во время шторма

Чита.Ру08:20
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
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Общество

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:01
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Общество

Криптовалюты Telegram не будет — Павел Дуров закрыл проект TON

Популярная механика 07:16
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Политика

Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам

К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
Эхо Москвы вчера в 15:01
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Хоккей

Шипачев признан лучшим хоккеистом сезона по версии игроков КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев был признан лучшим хоккеистом прошедшего сезона.
Вести.Ru 08:59
Политика

Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами

Lenta.ru 08:45
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform 04:19
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Общество

Главным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину

Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РБК 06:55
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Игры

Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно

Игромания.ру 07:45
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ.
ТАСС 08:31
Транспорт

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Кино

Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере

Российский актёр Александр Петров рассказал, с кем из актрис ему понравилось целоваться в фильме больше всего.
News.ru 07:19
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Фигурное катание

ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Интернет

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Пескова рассказала Ксении Собчак о болезни отца

Bimru.ru 07:03
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Наука

Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях

Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.
N+1 02:40
Общество

ВЦИОМ рассказал о реакции россиян на выступление Путина 11 мая

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные опроса о реакции россиян на выступление Владимира Путина, состоявшееся 11 мая.
Аргументы и Факты 08:58
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
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Спорт

Умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО 02:48
Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
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Происшествия

В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания

В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 11 мая в 04:27
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий

Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий Ученые Российской академии наук в открытом письме резко осудили уничтожение мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Твери.
Коммерсантъ 02:00
Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:22
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