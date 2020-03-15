В Чите случайно выстрелили из авиапушки военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Инцидент произошел в субботу на аэродроме Черемушки.

с чего всё началось

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

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