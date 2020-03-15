В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Происшествия В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Власти Испании ограничили передвижение по стране Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.

Общество Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).