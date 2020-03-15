Происшествия
Российская газетаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.
Читать в источнике
Оценить383
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, сообщил о направлении подконтрольных армии США боевиков в провинцию Идлиб.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Политика
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса
Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
Черышева заметили на улице после введения карантина
Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.
Происшествия
Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово
В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Армия и оружие
США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса
США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Шоу-бизнес
Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии «страшным фильмом»
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону
Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
Общество
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
Общество
Смерть умирающих от коронавируса описала врач из Италии
Гаджеты
Включенный Meizu 17 показали на первых «живых» фото
Общество
Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников
Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Наука
Лучший друг лучшего друга: робот-чистильщик
Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии
Китайская компания Xiaomi планирует представить свой новый смартфон Redmi Note 9S для малазийского рынка уже 23 марта в 2020 году.