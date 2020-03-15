Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.
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Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

ТАСС10:16

В Минобороны рассказали о ЧП с военным вертолетом в Чите

РИА Новости10:07

Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

Lenta.ru10:19

Саперы проверяли дом в Чите, потому что в него случайно выстрелил вертолет - СМИ

ZAB.RU09:18

Телеграм-канал Baza сообщил о стрельбе боевого вертолёта по дому на Трактовой в Чите

Чита.Ру09:14

Минобороны подтвердило сообщение о ЧП с вертолетом: Пострадавших нет

РЕН ТВ10:12

Боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите

Весьма08:24
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Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Бывший полковник сирийских вооруженных сил Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство, сообщил о направлении подконтрольных армии США боевиков в провинцию Идлиб.
Военное дело вчера в 02:33
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Piter.tv 08:34
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В России выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 09:41
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Общество

Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

Грузия временно приостанавливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса.
РБК 09:50
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Российская газета 10:22
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Футбол

Черышева заметили на улице после введения карантина

Пользователь Twitter Joseborras4 заметил на улице российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.
Спорт-Экспресс 10:44
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:46
Армия и оружие

США сокращают присутствие на учениях в Европе из-за коронавируса

США сокращают число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12 марта в 12:46
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Анна Нетребко назвала закрытие всех государственных учреждений в Австрии «страшным фильмом»

Дни24 03:06
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл итоговый зачёт Кубка мира по биатлону

Ранее ГЛАС сообщал о победе Фуркада в заключительной гонке Кубка мира.
ГЛАС.RU вчера в 09:42
Общество

Власти Испании ограничили передвижение по стране

Ограничение на передвижение людей вводится на всей территории Испании в связи с эпидемией коронавируса, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, сообщил премьер Педро Санчес.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество

Смерть умирающих от коронавируса описала врач из Италии

Live24 вчера в 08:49
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Гаджеты

Включенный Meizu 17 показали на первых «живых» фото

Актуальные Новости 08:38
Общество

Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников

Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
BFM.ru вчера в 05:49
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Наука

Лучший друг лучшего друга: робот-чистильщик

Достаточно указать системе периметр «подведомственного» участка, и миниатюрный дворник начнет действовать полностью автоматически.
Популярная механика 08:17
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Гаджеты

Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии

Китайская компания Xiaomi планирует представить свой новый смартфон Redmi Note 9S для малазийского рынка уже 23 марта в 2020 году.
Дни24 09:04
Происшествия

Во Владивостоке проверят факт избиения девочки ее одноклассницей

РИА Новости 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
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