Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.
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с чего всё началось

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

В Чите случайно выстрелили из авиапушки военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Инцидент произошел в субботу на аэродроме Черемушки.
РИА Новости10:07

Подробнее о событии

Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите

Московский Комсомолец Чита11:55

Минобороны прокомментировало случайный обстрел российской многоэтажки

Lenta.ru10:19

В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

РИА Новости10:07

Минобороны подтвердило случайный авиаудар по жилому дому в Чите

Чита.Ру11:02

Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите

ТАСС10:16

Саперы проверяли дом в Чите, потому что в него случайно выстрелил вертолет - СМИ

ZAB.RU09:18

Минобороны подтвердило сообщение о ЧП с вертолетом: Пострадавших нет

РЕН ТВ10:12
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

Kleo.ru вчера в 05:28
Футбол

Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»

Газета.Ru 14:32
Политика

В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 16:02
Транспорт

РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Ведомости 04:43
Общество

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза

С полуночи 16 марта в России вводится ограничение на авиасообщение со всеми странами Евросоюза.
МИР 24 13 марта в 19:02
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета вчера в 03:10
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском 11:07
Политика

Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы 18:06
Кино

Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»

Popcornnews.ru 13 марта в 05:00
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Здоровье

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
РИАМО вчера в 14:57
Общество

Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 12:57
Футбол

«Интер» разгромил «Сассуоло» в PES. Лукаку сделал хет-трик

Миланский «Интер» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
Чемпионат 17:55
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Технологии

Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса

Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
Игромания.ру 16:40
Финансы

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
РБК 17:00
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Коммерсантъ 15:32
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес

Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Gazeta.SPb вчера в 18:32
Здоровье

Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен

Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Ugpressa.ru 12:04
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru 10:15
Происшествия

У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Энергетика

Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Газета.Ru 12 марта в 11:51
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
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