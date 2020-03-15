Происшествия
Российская газетаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома. В результате 23-миллиметровый снаряд попал в балкон жилого дома, никто не пострадал.
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с чего всё началось
В Чите случайно выстрелили из авиапушки военного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Инцидент произошел в субботу на аэродроме Черемушки.РИА Новости10:07
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Минобороны подтвердило выстрел из пушки вертолета Ми-8 по дому в Чите
Московский Комсомолец Чита11:55
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Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Политика
В Сербии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
Белград, 15 марта 2020, 23:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 марта вечером заявил, что в Сербии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Общество
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза
С полуночи 16 марта в России вводится ограничение на авиасообщение со всеми странами Евросоюза.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
Политика
Ученые, адвокаты, деятели культуры, писатели и журналисты призвали остановить внесение поправок в Конституцию
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Кино
Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона уделить особое внимание пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу, всего в Подмосковье зарегистрировали пять случаев данного заболевания.
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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования выпустило рекомендацию перевести студентов на дистанционное обучение из-за угрозы заболевания коронавирусом, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Футбол
«Интер» разгромил «Сассуоло» в PES. Лукаку сделал хет-трик
Миланский «Интер» разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.
Общество
Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан
Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Технологии
Поисковик Bing начал отслеживать динамику распространения коронавируса
Сообщается, что система мониторит все основные новостные сайты, отбирает данные по коронавирусу и выводит из по регионам.
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Энергетика
Эр-Рияд намерен поставлять нефть в Европу по цене $25 за баррель
Саудовская Аравия предложила в три раза увеличить объемы поставки нефти в Европу по цене, которая сильно отличается от российской.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.