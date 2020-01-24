В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме. Об этом 24 января сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

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