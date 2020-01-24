Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме. Об этом 24 января сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.
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«Гнилой дом, пьяная мать. Психанул и начал скрываться» - Как россиянин с 4 детьми месяцами жил на развалинах в Чите

Телеканал 360°08:10

Стали известны подробности ситуации, в которой оказался бездомный отец с четырьмя детьми

ГТРК Чита07:46

Глава СК России взял на контроль дело по бездомной семье с детьми в Чите

Чита.Ру07:54

Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома

РИА Новости05:37

Глава Следкома РФ взял на контроль дело забайкальской семьи из «заброшки»

Московский Комсомолец Чита09:14

Председатель следственного комитета России взял на контроль ситуацию с семьёй из «заброшки» в Чите

Zab.RU08:20

В Чите возбудили уголовное дело после обнаружения бездомной семьи с четырьмя детьми

ТАСС05:15
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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Спорт

Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону

Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Известия 06:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
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Политика

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Политика

Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Газета.Ru 11:14
Происшествия

Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге

Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Известия 08:30
Политика

Украина начала покупать российский газ без ограничений

В связи с организацией «виртуального реверса» Украина начала покупать российский газ в Евросоюзе без технических ограничений.
Lenta.ru 08:05
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Политика

Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте

Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Lenta.ru 11:22
Политика

Госдума одобрила законопроект о поправке к Конституции

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции.
RT на русском вчера в 04:03
Экономика

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
REGNUM 22 января в 01:29
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Фигурное катание

Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Lenta.ru 11:06
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Газета.Ru 09:58
Здоровье

В Татарстане в 2019 году 856 детей родились с помощью ЭКО

Ежегодно количество процедур ЭКО в Татарстане увеличивается: в 2016 году проведено 1215 процедур, в 2017 - 1248, в 2018 - 1960.
Kazanfirst.ru 07:25
Политика

На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской «оккупации»

РИА Новости 09:24
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Lenta.ru 08:55
Происшествия

В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши

В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
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Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Хоккей

«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове

Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

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Невролог объяснила, почему люди чувствуют боль по ночам

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«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении

В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Российская газета 10:29
Общество

Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
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У Андрея Звягицева возникли проблемы с новым фильмом

Трейлер фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева Если судить по описанию, новая работа обладателя «Золотого глобуса» должна была «пройти по грани» и затронуть актуальные для современного российского общества проблемы.
Фильм Про 22 января в 10:20
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Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
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