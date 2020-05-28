Коронавирус
РИА НовостиВ Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики
Бригада московских врачей прилетела в Читу по поручению президента для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края. Ранее Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады медработников из столицы.
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Московские медики прибыли в Забайкалье по поручению президента для борьбы с коронавирусом
Интерфакс - Россия00:11
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Общество
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Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
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С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
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Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину второго сына
В семье известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской произошло радостное событие – на свет появился их второй сын.
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Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
RuNews24.ru 04:32
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Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
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РИА Новости 03:39
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Газета.Ru 03:59
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Парад Победы в России пройдет 24 июня
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
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Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
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Российская газета вчера в 02:33
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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ЦСКА и СКА крутятся как могут, «Спартак» и «Динамо» готовы их подвинуть, «Торпедо» в своем репертуаре
ЦСКА ищет, куда пристроить оставшихся лидеров В самой неловкой ситуации, как и ожидалось, оказался московский ЦСКА, который до введения потолка превышал его более чем в два раза.
Реальное время вчера в 00:00
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
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Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
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Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова
Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассорилась с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой после публикации в журнале Starhit статьи о ее сыне Александре.
Что происходит вчера в 07:34
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
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Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo
4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru вчера в 08:30