Бригада московских врачей прилетела в Читу по поручению президента для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края. Ранее Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады медработников из столицы.

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики

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