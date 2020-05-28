Коронавирус
REGNUMВ Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Экономика
За год в РФ пытались ввезти санкционную продукцию на 1,5 млрд рублей
Москва, 28 мая 2020, 08:41 — REGNUM Ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей предотвращён пограничниками и другими контрольными органами в 2019 году.
REGNUM 01:41
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Авто
Большинство россиян покупают подержанные машины из-за нехватки денег
Россияне, предпочитающие подержанные автомобили новым, чаще всего выбирают их только из-за нехватки средств.
Автоновости дня 01:20
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество
У главы Удмуртии выявлен коронавирус
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов сдал положительный тест на коронавирус, информация опубликована региональным оперштабом.
Полит.ру вчера в 12:05
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Финансы
Экономист объяснил укрепление рубля режимом самоизоляции
Товар не расходуется, потребности в закупках нет и такой необычный эффект от самоизоляции — снижение курса валюты.
REGNUM вчера в 14:03
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Политика
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа «значком неправды»
Служба безопасности Twitter объяснила, почему отметила два твита президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии как не соответствующие действительности.
РИА Новости 01:42
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Происшествия
В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки
Уголовное дело сразу по трем статьям - умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание - возбуждено в Омской области после избиения 27-летней женщиной своей двухлетней дочери.
ТАСС вчера в 12:58
Общество
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.
Piter.tv вчера в 03:48
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая
В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе
В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 26 мая в 05:51
Общество
Соблюдать права соседей могут обязать собственников квартир
Законопроект предписывает россиянам соблюдение тишины в ночное время.
Цензуры.Нет вчера в 09:32
Армия и оружие
Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии
Взяв под контроль пространство Ливии, Эрдоган сможет управлять вторым (после самой Турции) направлением миграционного потока в Европу.
Взгляд.ру вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38