Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

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